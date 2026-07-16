Для ветеранов СВО запустят новую кадровую программу

О запуске программы «Время мастеров» сообщил Герой России Евгений Поддубный во время встречи с военнослужащими и членами их семей в Ставрополе.

Участники обсудили предложения для новой Народной программы, связанные с поддержкой участников СВО, развитием программ реабилитации, образовательных проектов, противодействием фейкам и патриотическим воспитанием молодежи. Поддубный также сообщил, что в ближайшее время будет запущена программа «Время мастеров», направленная на переобучение ветеранов и подготовку кадров для производственной сферы.

По словам Евгения Поддубного, программа поможет фронтовикам получить новые профессиональные компетенции, а предприятиям — высококвалифицированных специалистов. Также прорабатываются меры поддержки ветеранов, которые планируют развивать собственное дело, в том числе в сфере сельского хозяйства.