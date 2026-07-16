Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Для ветеранов СВО запустят новую кадровую программу
Общество

Для ветеранов СВО запустят новую кадровую программу

Дмитрий Ивьев
16.07, 07:59
0 145
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

О запуске программы «Время мастеров» сообщил Герой России Евгений Поддубный во время встречи с военнослужащими и членами их семей в Ставрополе.

Участники обсудили предложения для новой Народной программы, связанные с поддержкой участников СВО, развитием программ реабилитации, образовательных проектов, противодействием фейкам и патриотическим воспитанием молодежи. Поддубный также сообщил, что в ближайшее время будет запущена программа «Время мастеров», направленная на переобучение ветеранов и подготовку кадров для производственной сферы.

По словам Евгения Поддубного, программа поможет фронтовикам получить новые профессиональные компетенции, а предприятиям — высококвалифицированных специалистов. Также прорабатываются меры поддержки ветеранов, которые планируют развивать собственное дело, в том числе в сфере сельского хозяйства.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtkYlBvWUJlTlFKNmsxVGtoWEx4VFE9PSIsInZhbHVlIjoiS1o5cXBZR0U2OWxaMy9nZ1NHNnFrSDE3Z2JCQXUyOXBHWG9Gek0vYWl5NEhMVTdNdFZuM29ja0lHVlNnMkdmS1ozMlpJUmNBREVNRmdxa1IvMkJJdExqblBveUpQdnJKblljdXI4bm9PbGJtTlczNzE2UDZBZTU2anZZYVdoaHgwcW41WVJvRkdGa2l2ak8ySmJlUTlUZm5sWHpHRGNuMTlLajJIUG5JSHM5Mm5oQno0VFJoK01xdkJJSnZJM0FDaU1tTGE3dE5PSUZ4MDFQV0gzcSsxN3pWc25JQjNEWHZHaEU2RW1sdGJLeVRjQ0J6dW9MYkExbWVGd3ozQkJ4YmNaanNXdGN0T2h0NXZIblpGOVJ4Z2dmUkw2ZXQvQmZaU1Jma1dqUDVPVGVDRklVVHVTSkFVNzFmVkdieHQ2YXpQenA5STF1a3F2dXlCbGdZSTlSaXdTTEtJcW1hWHVwQm9xTFdJa3g5TWV6ZEhweUhzcjgwYUx3MFRNYWczZlBPZm1TUnRib3J4Q3N0MTRYT2Fpd0ZyUVI5Q2hhamJ6RWZUc201QUlsSm1TTVVrZUVUUVpMaUR1WnZwTUtaSVJmaiIsIm1hYyI6IjdhMzBiMDU0MWQ4NDk4ZGI4Y2M4NTdmYTY2ZGQ5MDY1ZGIyZjAzZjgxNmIwNTVjYjg1Mjg3OTU1M2VhODE0MzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJrbVh2Mi9nQ3VLMXRTVGZiZm1hL3c9PSIsInZhbHVlIjoidTRGUndwVExHWDRjeUJFSTREYU9mNjhGajQrcDV6RUsvREI2enRvd3I4ZUxqZUo5OHBnY1lWU1pNMVNNRUU4OXlqY3RuK08zYTNyUEtUUXdTaTZWbktNY1E3dTVTaHUxL1BQb1ZHUlRrOGxQeTJXVHdIcEt3S1kzTzl6OWNmZC9GN1lXMndnSWdCankzNmRNdkNqa2k2NGVJek11MTlJUHNjSUgvZnBPUFgxc3NDN0dIZFlmYkptZ0ZVMmpxVDMrckU3K1gvdUFPTU0zMTdFS3lmOGRSZ3IzWDBEVUtiNnF4S3NmQWVmQldZdXVOSENDUHkySnl0cHpISldkRExZK3k4a2pMeW12NGVPaVFUdDhSRkJkOVlKejliY3k1UGwrNnRGaXZvc1dtVjNYcVlQTXZlTk5mbGRQUmdaNytGZnJwUUwwRk9xMFpMRFVHQVMva0owdThpZS9aYkVXNDZYSnQvUU9vcnIwYlZRaXk2a2hUREZ6Z1llcTVqK2dZWnNidUFNZEhlMWR4d21sRGNXL0Q2M09abWt4eW5OLzVkQXZ3U2M1KzlQcEtzajdFSnBiOHJ6S0RJaFg5S1Erc0RndlhrVm9lMzZkUTdtKzEzUkltL2ZuekFuRkZLanZCQnRUNEs2RjlVRUg4bVJ3VmFKb0ovQlFtUHhTblJhNTJOdFlYWHVDcGdjL0Z1N29NakhRS0FHNGE2dUNwR0VKcFh6VFZMUmlucWZ2UVFTR2ZMczZYdVBEeGJ3MGwrejRnYXN2UnNYZnd0QlR4TERXYjVkbHY3L09EQ04wRWdnTEx3ZkZpd2hXbnphb0dDcWJacDFDTGFBSEpRbWVtYWp1VFBKRSIsIm1hYyI6IjNhNmRmZDI4MGI2YjczYTBjNGUwN2M2NmY3OWU3NzU0ZWQ0MDcyNDdmYjBkY2ZkOTJkYWVkM2VlYmNhNzZlZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+