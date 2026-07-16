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Общество

В Обнинске студента-взяточника заставили вернуть диплом вузу

Дмитрий Ивьев
16.07, 10:19
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Судебные приставы в Обнинске добились возврата оригинала диплома о высшем образовании в столичный университет. Документ аннулировали после того, как выяснилось, что его владелец давал взятки при сдаче экзаменов.

Сначала мужчина не спешил исполнять решение суда и возвращать документ. Тогда в дело вмешались приставы: они начислили ему исполнительский сбор в 10 тысяч рублей и предупредили о возможных штрафах и других мерах принуждения.

Поняв серьезность ситуации, должник всё-таки сдал оригинал диплома обратно в учебное заведение, рассказали 16 июля в УФССП.

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