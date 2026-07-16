Калуга станет центром производства онкосканеров

Калужская область выйдет на новый уровень в сфере медицинского приборостроения. Как стало известно после встречи премьер-министра Михаила Мишустина с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, именно здесь наладят серийный выпуск современных аппаратов для онкологических клиник.

Производство сканера развернут на базе одного из калужских предприятий. В планах компании — выпускать до 200 таких устройств ежегодно и поставлять их во все онкоцентры страны, включая крупнейшие федеральные учреждения.

Этот прибор стал первой в России разработкой подобного рода. Он уже применяется в клиниках, помогая врачам ставить более точные диагнозы и значительно сокращать время обследования пациентов. При этом отечественный сканер обходится на 10-15% дешевле зарубежных аналогов.

Михаил Мишустин поручил держать реализацию этого важного проекта на особом контроле. Глава правительства подчеркнул, что российские медицинские приборы и лекарства должны соответствовать лучшим мировым стандартам, учитывать мнение практикующих врачей и, самое главное, быть доступными для граждан, помогая им сохранять и восстанавливать здоровье.