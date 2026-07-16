Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калуга станет центром производства онкосканеров
Общество

Калуга станет центром производства онкосканеров

Дмитрий Ивьев
16.07, 08:11
0 263
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Калужская область выйдет на новый уровень в сфере медицинского приборостроения. Как стало известно после встречи премьер-министра Михаила Мишустина с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, именно здесь наладят серийный выпуск современных аппаратов для онкологических клиник.

Производство сканера развернут на базе одного из калужских предприятий. В планах компании — выпускать до 200 таких устройств ежегодно и поставлять их во все онкоцентры страны, включая крупнейшие федеральные учреждения.

Этот прибор стал первой в России разработкой подобного рода. Он уже применяется в клиниках, помогая врачам ставить более точные диагнозы и значительно сокращать время обследования пациентов. При этом отечественный сканер обходится на 10-15% дешевле зарубежных аналогов.

Михаил Мишустин поручил держать реализацию этого важного проекта на особом контроле. Глава правительства подчеркнул, что российские медицинские приборы и лекарства должны соответствовать лучшим мировым стандартам, учитывать мнение практикующих врачей и, самое главное, быть доступными для граждан, помогая им сохранять и восстанавливать здоровье.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImU3NE9zbnpXMVU1WHZyVm1ueVZVVWc9PSIsInZhbHVlIjoiNGRobGFLR2ZVUFY1aEhqeW1Nc1lUb29GanpiN2JGdVB0eWFSY0UvQkU0L2JoODhlQTFyU0N0T0hCNFR1TFgyQVE3b01lWVJBWjJOL28yQWVMYVB6WWoxTm1heW9iWVpzS1BPTElXckg4MkVoTUhZL095amkvenliYVR1YWZYTmdIaGNnNTJvVWtzQ2VVcHYyRWY5RC9MM2tFTG1sSERQa1NiUlFNSHlucEdQdUlCSngrU2tPQ2dYS3F5QkVRVDM3aUREMDA4dnVNYktuWmpoUEZML3lWUWhhVGxwNDNSOEtDRDNZV0xPZUFiRjNrcVdIcW0wQi9vaW1KMnByazVUNTk2TmFSQWFocFcrVnE4NW1sSDY0MTV0K0Y1NGJDNlEvNm5jZmN1SmxmZWVMYSszbFU3eS9tSzNudHd5dU5rOXFna0I4VWhjVjNnaXl1Y2R5dHhOeEtaSUNHWmJaVU5hZ1c1OHMvcEZPTHN5Z205dUhCVXZNc2E0QWloV2NDd21qQkRmYWpTaDNTSXJkeFVvUENabmUwa2pNd1lxR0I3M202T1VPYjFxQ0JGYko5cVBpVXU4NlB4VEFPNndOcEdWQiIsIm1hYyI6IjIzOWYxYmNiNGE3OTNlOGQ5YjE3NjYxMGU0YjEzNGM0M2ZmYzg5OGU5MGM1MmQzODNlOTcyMTVmYzM5OGYyYzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjduUG1wNDUyS0dEUy80cXJ0M1ZpcWc9PSIsInZhbHVlIjoiSURQb1Rsc2dLcWdzaW00SEd5bkthcU5pdlhEZzFVUm5mRzR5a1lhN2VaVmdGUVd1ODJaQlBFb3dwVXduRmNab01mNmhEclpacVBFQ2pBSnphSCtHSWdvZ2d6K2dwQWUvMGloTjBKRmhhWjNpK3poRmNBdXdjcHl6TGpLU20xZ3I1Q3JYbTVFaHhGeWtFbC9xaTc4d2JVYURqU3dIcVY3ZlJ2a3lzNEJJcVlLNnNBQ0plOHhFcTJOU0x0S3RLSzlBN1lKSEYxeVp0a2c1ZTMraW1EKytDSUg5TU4rTUZweUs2SWRmOEQ1L2dMdGNuYUQvQ29vZzQwWnFiNFRzSGFWOHNPbGdTQTN2ZlFldVdLamFxbFVWckhMVGwzN2lGZnlRdHpkYThiaTlnOHc0eGJUTkRMOFhZdnduWHY3WkpRbGlmOS92YXRaRnc5OUpuS1UvbFNKRGN1dUlsT3hyOThZRFdIdjFqUG5iTkxpUmtncnFLUCtCa2VVc3FlaisvSE5xczJrNjdFVmJobVh5ZGxxUmZGQVhOZjFIbk9lTzVDYVlCbmZ2WTF0Tm9hYkdLNmwxUGI2elZrQnd1STFUTEtiaW5adjhSOFAzKzlWbVhnRk41RnYrSUpVbXI5YnRyaVJFOS9OVmtKSU5BSk5QczQ5Zk9FQjB1MHlMKzhnSTFkOWZoWlBIaS9TeWlySVB2Q293c0JGalJFbkJKbGQ2R1ZxaFVZYVJqWS9OaGRaN3RsUFRtWEI1YjFJTS9jS2lQNXNMRDJsZVcrQXIyQlNmazNQa1BUblVTT2RCZmR0bU5oSGdRckt0VU9Ca1NaZm4rdWZBRzc0R3VWblRvc3dUYTZRKyIsIm1hYyI6IjAwYjI1MzNhNjljYzEzMWVkMGIzMGI1MWYzYjY3MjJhZDg5Y2Y5OGY1MDdkNDg3MTM5NTAyNzI5YmFhZGJlOTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+