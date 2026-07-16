Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Головин поддержал проекты реабилитации ветеранов
Общество

Владислав Головин поддержал проекты реабилитации ветеранов

Дмитрий Ивьев
16.07, 07:30
0 239
Фото: Арина Антонова/РИА Новости.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Член Высшего совета «Единой России» и Герой России Владислав Головин, комментируя новый приказ Минздрава, подчеркнул важность программ реабилитации.

 - После ранения лично у меня отдельной болью стало не физическое состояние, а душевные переживания. В таком состоянии, конечно, важна поддержка близких и боевых товарищей, но также очень важно получить помощь профессиональных психологов, с которыми бойцы могут проговорить все душевные переживания, боли и страхи, выслушать их рекомендации, получить специализированную помощь. Новый приказ Минздрава с чёткими сроками приёма психологов для участников СВО и их семей — правильное и давно назревшее решение, — уверен он.

 По его словам, теперь главное — контроль, чтобы каждая семья получила помощь быстро, независимо от города или села.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik94QzlPc1EwY29ONWVTOCtqYlErYmc9PSIsInZhbHVlIjoiUzN2SUhDdTBmUnFsR0lUR0d4MHlQYi9MUU9mNHdsbllLTTAxMStXOWNGcThxMXQ4bHhMM3ZEZ3VBcnAzcW92WTdMa0tab3RNTUJJVitnTGtFbkswUHhVM2g4KzhTNDM1Mk1YVklvWDN3YWI3blN6Zlh5SzJTYVR3L2RGTFJiSGVKMG8zSjBzaVVXY3QrWk1xNUtSYXlNR3Y2R2QyTm1OKyttaUpIaVVSdTIzSnhlNFVkMytUQmNHOGluS0VpL2FRTlp4c3dzMzlnTHlGUnVnWEk2SzVYaXEvRDZzeTlWRGpvelQzSHpveVE4aTdpRFh2Q0IwUjVzVm11eE5uOXRPNlJLZlE5aVRaUnVPbXUrVWpGbWJQQ1FCemJ1WDVwVERUL2dKTVIxS0N4ZlI3MmoyYXNLTUFpNVozRVF5R2dLaklRK1cxRUF1OHFwU01ySVNyMlp6NlhlQVVKMjFDWVpPOHNHTTR6bEk2ZTdKNjQwWTFVeHZVZ1ZBUWU3WFlRVUp6czNabHFCR3NMY2t2VlFETHlFdm53a0g2RHg4aHBPMGRRb2c0QVRMdjZ1eCt3L2haU3ZKTWJtMmZaM2hCN1BSRiIsIm1hYyI6ImJlYWRjYjc4NTNkYzVkOWU3NzgwYTRhM2ViNmUwMzBhODJmOWFhZjk4NDY5ZTdjNTJmYzM1M2Q0NjJjMWYyYWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJ1NUdCY1FQZXR5VkFXSlloN3pXdmc9PSIsInZhbHVlIjoiRldoK0tiRlRaM0NndzkycWtMdjVLSE9QMzNYZHNobjNvOXVXYVlYcEFBL2dUaktxUXpkaHdnL2JaYVZzTHV3RTlZZmRKV0g3ZUQ5MXBiQWpUdUkvL0E2N3ljNW5BWHVHMU9QV1libGc2RHN0TkhFSlZNaTl4aDljeVkzRE5mOVM2WmgxTmdSM1QwUDZQZ2QvK21wRHlibml3TkFqdGs3MWdJNmp1WmU4eFVXZUZjWVdMMzZDWldlU3NNbHo2RjFhb0cxY2ZWNmxldVdKTjFpd09tUWtIS1BqZEdDTUZHbzhXbHM0SG1EOWR0MWtsUm5oTHI2WWZOZW9BSzNrZExRV05TQ0NWVGZNemJnY1c3czRzRUtQUnJPZFMxK1czdWN6L2ljUnRBaHpGeXpXQWlQWlJhckYwRmE4eU4xTnRUaUVNMHhGTHFadGNxZFhtd25DZnlybE5qRk5OZW9la1A4T1dFMWVDUDluU2NLWWZuUS9hVll5eG1CZ3ZhV0c0THVTSFdNTVVLODhOOHhFNXo2QWp5TTZKbjZ6MWRaSlQzampiNzFlRExNcDhvcGxNY2phZ2NpbDV2WllpSDVEb2F0TUNuN2pYS1p4MjZtOHhLQnMrSktYazA0SFc3R045dld3Ukh2UEMvUU9JbHVScEhWMHpWMzNzUGNpT25lR1VGZFFBaXM2VlRXTmorMC90TnlKM3VnZVUwam5YUmRLNkNPREI4Q05aZFJveHJqaXVGcndwVlh0Q0ZldTNhOTJwdlQ2MDFORUVjR21BTVFRdkFLcHBRUzZDU0FJa1h1MmdYUU82cmszV01VNnRSVjRMME1OVVA0MFZiODVlR1hmU0tCYyIsIm1hYyI6IjQyMWQ0MzNmZjZlZjg0MTk2N2NmOWQyZWM0MGZmMzAyN2FhOTE1NWEzODIwMDllYWRmMmZiNTQzYzJkMDI0NWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+