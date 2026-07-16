Владислав Головин поддержал проекты реабилитации ветеранов

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Член Высшего совета «Единой России» и Герой России Владислав Головин, комментируя новый приказ Минздрава, подчеркнул важность программ реабилитации.

- После ранения лично у меня отдельной болью стало не физическое состояние, а душевные переживания. В таком состоянии, конечно, важна поддержка близких и боевых товарищей, но также очень важно получить помощь профессиональных психологов, с которыми бойцы могут проговорить все душевные переживания, боли и страхи, выслушать их рекомендации, получить специализированную помощь. Новый приказ Минздрава с чёткими сроками приёма психологов для участников СВО и их семей — правильное и давно назревшее решение, — уверен он.

По его словам, теперь главное — контроль, чтобы каждая семья получила помощь быстро, независимо от города или села.