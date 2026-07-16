Владислав Шапша обсудил работу с обращениями граждан с Алексеем Михеевым

Губернатор Калужской области встретился с руководителем управления президента по работе с обращениями граждан Алексеем Михеевым. Главной темой беседы стало то, как региональные власти реагируют на жалобы и предложения людей.

Глава области отметил, что уважение к гражданам начинается с внимательного отношения к их словам, и эта задача остается одним из главных приоритетов для правительства региона.

Калужская область уже несколько лет подряд входит в число лучших в стране по эффективности работы на платформе обратной связи. Также высокие оценки получили результаты обработки запросов, поступивших от жителей на прямую линию президента в 2025 году.

Губернатор регулярно проводит личные приемы, в том числе выезжая в районы и города, а обращения, направленные в приемную президента, всегда находятся на особом контроле.

Владислав Шапша подчеркнул, что быстрая, честная и предметная реакция на любые сигналы от жителей помогает не только решать конкретные бытовые вопросы, но и устранять системные сбои в работе ведомств.