НОВИКОМ рассказал о мерах поддержки российской промышленности на ИННОПРОМ-2026

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) предложил синхронизировать сроки офсетных контрактов и специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0), чтобы упростить привлечение капитала в промышленные проекты. Инициатива была представлена на панельной дискуссии «Финансовый код промышленного роста», которую банк организовал на выставке ИННОПРОМ-2026.

В мероприятии приняли участие представители институтов развития, финансовой сферы и промышленных предприятий, а модератором выступил Российский союз промышленников и предпринимателей. Главной темой дискуссии стало обсуждение условий для устойчивого роста промышленности, включая доступное финансирование и совершенствование регуляторной среды.

В ходе сессии старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева предложила синхронизировать сроки реализации офсетных контрактов с механизмом СПИК 2.0. Такие соглашения предусматривают обязательства государства по закупке продукции нового производства, что делает инвестиционные проекты более предсказуемыми для бизнеса и инвесторов. По оценке банка, это позволит упростить привлечение капитала, ускорить запуск новых производственных мощностей и расширить возможности финансирования промышленности.

«Промышленность сегодня — главный драйвер технологического лидерства России. Чтобы этот двигатель работал на полную мощность, ему необходимы финансовые ресурсы, которые позволяют предприятиям запускать новые производства, внедрять современные технологии и реализовывать масштабные инвестиционные проекты. Поэтому задача банков и институтов развития сегодня — не просто предоставлять финансирование, а создавать условия, при которых перспективные проекты смогут получить необходимые ресурсы для роста», — отметила старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева.

Участники дискуссии также представили действующие механизмы государственной поддержки и обсудили направления их дальнейшего развития.

16-я Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2026 прошла в Екатеринбурге с 6 по 9 июля 2026 года. Главная тема в этом году – «Индустрия 360: производство без границ». Деловая программа объединяет около 100 сессий по 15 тематическим направлениям – от цифрового производства и робототехники до капитала для промышленности и развития человеческого потенциала. НОВИКОМ выступает финансовым партнером ИННОПРОМ-2026.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.