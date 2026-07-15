На стройке Дома социального обслуживания проводят вертикальную планировку
О строительстве объекта в среду, 15 июля, рассказал министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.
Работы ведутся в деревне Тешевичи.
- На площадке выполняются работы по подготовке территории и наружных инженерных сетей: ведётся вертикальная планировка, устройство сетей наружной канализации и противопожарного водопровода, - пояснил Лежнин.
Внутри здания специалисты продолжают монтаж инженерных коммуникаций. Параллельно идут общестроительные и отделочные работы.
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