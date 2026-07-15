В Жуковском районе возьмут под охрану старую церковь
Утвержден предмет охраны Троицкой церкви и каменных ворот усадьбы Дашковой - объекта культурного наследия федерального значения, сообщил 15 июля начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
Это имение принадлежало директору Императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге и Императорской Российской Академии Екатерине Дашковой.
В Троицком она провела последние годы жизни.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь