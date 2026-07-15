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Общество

В Жуковском районе возьмут под охрану старую церковь

Дмитрий Ивьев
15.07, 12:03
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Утвержден предмет охраны Троицкой церкви и каменных ворот усадьбы Дашковой - объекта культурного наследия федерального значения, сообщил 15 июля начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Это имение принадлежало директору Императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге и Императорской Российской Академии Екатерине Дашковой.

В Троицком она провела последние годы жизни.

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