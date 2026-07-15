Искусственный интеллект поможет малому бизнесу Калуги оптимизировать работу с клиентами

Фото: МТС.

МТС запустила функцию обмена аудиозаписями, саммари и расшифровками звонков на базе технологий Voicetech в сервисе МТС Optimus. Теперь предприниматели Калуги могут зафиксировать историю общения с клиентом по телефону и делиться итогами переговоров с коллегами.

МТС Optimus способен создавать записи звонков и текстовые расшифровки с помощью технологий искусственного интеллекта. Благодаря новому решению сотрудники смогут быстрее передавать информацию о клиентах друг другу, а руководители — контролировать рабочие процессы для оперативного принятия решений.

Чтобы получить итоги телефонных переговоров сотрудника, необходимо отправить ему ссылку с запросом из веб-версии сервиса. Специалист самостоятельно принимает решение предоставить доступ или отказаться. После подтверждения новые мобильные звонки начнут отображаться в веб-версии МТС.

Записи хранятся и обрабатываются на защищенных серверах МТС. Доступ к звонкам возможен только с явного согласия сотрудника. Каждый пользователь видит, кому и когда предоставил доступ, и может отозвать его в любой момент.

«Малый бизнес всегда в движении. И разговор с клиентом может состояться в любом месте, а под рукой не всегда есть блокнот и ручка для фиксации договоренностей. При этом после общения тратится время, чтобы выделить главное из беседы или передать информацию коллегам или руководству. Теперь эту заботу берет ИИ-ассистент, который доступен в телефоне 24\7. Цифровой помощник подключается к номеру и не требует настройки и интеграций», – отметила директор МТС в Калужской области Екатерина Пяткова.