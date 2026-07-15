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Общество

Трудоустройство участников СВО в Калужской области достигло 66%

Дмитрий Ивьев
15.07, 13:25
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В первой половине текущего года региональные Кадровые центры «Работа России» провели больше 50 специализированных мероприятий, участниками которых стали больше 100 ветеранов спецоперации.

Соискатели познакомились с вакансиями и прошли первичные интервью с представителями работодателей. А сотрудники службы выступали для них как персональные наставники — помогали оценить свои сильные стороны, определить профессиональные интересы и выбрать направление в соответствии с навыками и ожиданиями. Кроме того, на ярмарках соискатели могут получить информацию обо всех мерах господдержки и консультацию по бесплатному переобучению и повышению квалификации.

- Благодаря такой поддержке кадровых центров уровень трудоустройства среди участников СВО в нашем регионе достиг 66 процентов, – отмечает заместитель министра труда и социальной защиты Калужской области Лариса Кулакова.

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