Трудоустройство участников СВО в Калужской области достигло 66%

В первой половине текущего года региональные Кадровые центры «Работа России» провели больше 50 специализированных мероприятий, участниками которых стали больше 100 ветеранов спецоперации.

Соискатели познакомились с вакансиями и прошли первичные интервью с представителями работодателей. А сотрудники службы выступали для них как персональные наставники — помогали оценить свои сильные стороны, определить профессиональные интересы и выбрать направление в соответствии с навыками и ожиданиями. Кроме того, на ярмарках соискатели могут получить информацию обо всех мерах господдержки и консультацию по бесплатному переобучению и повышению квалификации.

- Благодаря такой поддержке кадровых центров уровень трудоустройства среди участников СВО в нашем регионе достиг 66 процентов, – отмечает заместитель министра труда и социальной защиты Калужской области Лариса Кулакова.