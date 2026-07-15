В Дзержинском районе пенсионера-инвалида обеспечили средствами реабилитации

В среду, 15 июля, прокуратура Дзержинского района сообщила об обеспечении пенсионера-инвалида техническими средствами реабилитации.

По данным ведомства, мужчина стоял на учёте в калужском отделении Соцфонда, но нужные вещи ему так и не предоставили. Его дочь обратилась за помощью и рассказала, что отцу вовремя не выдают положенные технические средства.

После вмешательства прокуратуры нарушения исправили. Пенсионера полностью обеспечили всем необходимым.