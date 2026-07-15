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Общество

Калужане приняли участие в московском форуме

Дмитрий Ивьев
15.07, 12:30
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Мероприятие «Всё для Победы!» собрало более 1200 активистов со всей страны.

- В работе форума приняла участие и делегация из Калужской области. Ее возглавил участник СВО, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев, который руководит региональным исполкомом ОНФ, - рассказал 15 июля губернатор Владислав Шапша.

Глава региона поблагодарил волонтеров и активистов.

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