Калужане приняли участие в московском форуме
Мероприятие «Всё для Победы!» собрало более 1200 активистов со всей страны.
- В работе форума приняла участие и делегация из Калужской области. Ее возглавил участник СВО, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев, который руководит региональным исполкомом ОНФ, - рассказал 15 июля губернатор Владислав Шапша.
Глава региона поблагодарил волонтеров и активистов.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь