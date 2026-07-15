В Калужской области выходят на сборку тысяч дронов

В Калужской области продолжается создание индустрии беспилотных авиационных систем и ее главной точкой роста стал научно-производственный центр «Колыбель БАС». Проект реализуется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», рассказали 15 июля в правительстве.

Центр заработал в октябре 2024 года и стал одним из первых в России, получивших официальный статус от Минпромторга. На сегодня центр объединяет 15 компаний-резидентов.

Правительство Калужской области уже области утвердило программу развития НПЦ до 2030 года. Так, к 2027 году в регионе планируется производить 12 тысяч беспилотных систем в год. Это полностью укомплектованные дроны с управлением. И ещё 300 тысяч компонентов — двигателей, контроллеров, камер, плат связи. При этом производство дронов в регионе началось в 2025 году — фактически с нуля. Производство размещено на нескольких площадках. Часть мощностей — на действующих заводах, часть — в новых цехах, построенных специально под задачи БАС. Центр уже получил федеральную субсидию от Минпромторга.

Параллельно в регионе готовят кадры — от школьников до преподавателей. Учебные программы ориентированы на заказы производства.