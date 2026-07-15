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Общество

В Калуге отремонтировали секции понтонного моста на Яченском водохранилище

Дмитрий Ивьев
15.07, 10:36
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Работы там ещё продолжаются.

- Уже сформирован причал со стороны гребной базы, продолжается устройство причала с противоположной стороны, - рассказал 15 июля глава города Дмитрий Денисов.

По его словам, все секции понтона полностью отремонтированы. Также изготовлено и оцинковано новое ограждение.

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