В Калуге отремонтировали секции понтонного моста на Яченском водохранилище

Работы там ещё продолжаются.

- Уже сформирован причал со стороны гребной базы, продолжается устройство причала с противоположной стороны, - рассказал 15 июля глава города Дмитрий Денисов.

По его словам, все секции понтона полностью отремонтированы. Также изготовлено и оцинковано новое ограждение.