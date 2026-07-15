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Общество

В Калуге подсыпят подход к понтонному мосту через реку Оку

Евгения Родионова
15.07, 12:12
1 936
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В среду, 15 июля, калужанка рассказала о проблеме с понтонным мосту через реку Оку в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

— Неужели нельзя придумать что-то, чтобы люди не переправлялись вплавь? - задаётся вопросом горожанка. - Достаточно же положить дощечки на бетонную плиту, и подсыпку может размыть по всей Оке.

— Сегодня подходы к понтонному мосту будем подсыпать, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - На время подсыпки движение будет перекрыто.

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