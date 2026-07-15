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Общество

Калуга готовится принять «Дни Достоевского в Оптиной пустыни»

Дмитрий Ивьев
15.07, 07:46
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Калужская область готовится к проведению юбилейного, пятого по счету фестиваля «Дни Достоевского в Оптиной пустыни». Как сообщил губернатор Владислав Шапша, мероприятие стартует в ближайшие дни и пройдет сразу в нескольких местах: в Калуге, Козельске, Боровске и в самом монастыре.

С 17 по 19 июля гостей ждет насыщенная культурная программа. В эти дни покажут спектакли по мотивам произведений классика, устроят концерты, литературные чтения и беседы о духовном. Также запланированы встречи с известными артистами, писателями и музыкантами.

Глава региона отметил, что визит Федора Михайловича в Оптину пустынь сыграл ключевую роль в его жизни и сильно повлиял на все последующее творчество. Именно это наследие легло в основу фестиваля.

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