Калуга готовится принять «Дни Достоевского в Оптиной пустыни»

Калужская область готовится к проведению юбилейного, пятого по счету фестиваля «Дни Достоевского в Оптиной пустыни». Как сообщил губернатор Владислав Шапша, мероприятие стартует в ближайшие дни и пройдет сразу в нескольких местах: в Калуге, Козельске, Боровске и в самом монастыре.

С 17 по 19 июля гостей ждет насыщенная культурная программа. В эти дни покажут спектакли по мотивам произведений классика, устроят концерты, литературные чтения и беседы о духовном. Также запланированы встречи с известными артистами, писателями и музыкантами.

Глава региона отметил, что визит Федора Михайловича в Оптину пустынь сыграл ключевую роль в его жизни и сильно повлиял на все последующее творчество. Именно это наследие легло в основу фестиваля.