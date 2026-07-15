Калужская область остается в лидерах по количеству проектов инициативного бюджетирования

Как отметил губернатор Владислав Шапша, эта программа становится всё более популярной в регионе.

По итогам всероссийского конкурса калужане заняли пятое место в стране по числу поданных заявок и второе место по количеству набранных голосов. Всего от муниципалитетов области поступило 72 предложения. Активнее всего идеи выдвигали жители Бабынинского, Барятинского, Думиничского и Сухиничского округов. Больше всего поддержки получили проекты по благоустройству общественных пространств и развитию школьной инфраструктуры.

Глава региона подчеркнул, что люди на собственном опыте убедились: они могут реально влиять на то, как будут потрачены бюджетные деньги, направляя их на решение самых важных для себя задач.

Если крупные проекты развития курирует областное правительство, то небольшие, но значимые для местных жителей вопросы решаются именно через такую народную инициативу.