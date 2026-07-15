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Битва характеров на ВТБ Арене: бой, который хочется пересматривать вновь

Дмитрий Ивьев
15.07, 09:34
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11 июля московская «ВТБ Арена» стала настоящим центром притяжения для поклонников большого бокса. Масштабный турнир WINLINE IBA.PRO 19 собрал тысячи болельщиков и элиту мирового спорта.

Вечер бокса посетили живые легенды: Мэнни «Пакман» Пакьяо, Дерек Чисора, Шеннон Бриггс, экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF россиянин Денис Лебедев и популярный актёр Владимир Сычев.

Соревнования на арене ВТБ подарили поклонникам бокса столкновение разных школ и амбиций:

●     Мурат Гассиев уверенно защитил пояс чемпиона мира WBA, разобравшись с Петером Кадиру

●     Артём Сусленков сохранил титул WBA Continental в тяжелом поединке против экс-чемпиона мира Джо Джойса

●     Муслим Гаджимагомедов одержал яркую победу над мексиканцем Кевином Мартинесом.

Для болельщиков из Калужской области одним из главных событий стал рейтинговый бой Алексея «Ядерного» Егорова и Давида Дзукаева. Как и предсказывал олимпийский чемпион Евгений Тищенко, интрига зашкаливала еще до первого гонга.

Это была классическая история: 35-летний опытнейший Егоров с серьёзным багажом побед против 27-летнего непобежденного проспекта Дзукаева.

Разница в стилях и пройденном пути лишь накалила атмосферу до предела.

С первых секунд Алексей прибрал инициативу, включив фирменный прессинг, и заставил оппонента боксировать под давлением. Однако уже в стартовом отрезке Егоров пропустил мощную серию и оказался в нокдауне. Именно в этот момент проявился его железный характер, давно ставший визитной карточкой обнинского спортсмена — он мгновенно поднялся и продолжил бой.

Все 10 раундов болельщики с замиранием сердца наблюдали настоящий, бескомпромиссный мужской бокс с постоянным обменом ударами и борьбой за контроль ринга.

До финального гонга было совершенно неясно, чья рука поднимется вверх.

Исход решили записки судей и один-два точных акцентированных удара: один арбитр зафиксировал победу Егорова (96:94), два других отдали минимальное преимущество Дзукаеву (95:94).

Буквально одно-два точных попадания определили победителя в этом невероятно напряжённом противостоянии.

Алексей Егоров, выступающий при поддержке SINTEC Group, доказал, что умеет держать удар и всегда благодарен своим болельщикам.

«Спасибо каждому, кто приехал поддержать меня на ВТБ Арену, кто болел и переживал за меня у экранов. Я всегда чувствую, что выхожу в ринг не один — за моей спиной Обнинск, Калужская область и все, кто в меня верит. Такие бои закаляют. Сделаем выводы, станем сильнее и обязательно вернёмся в ринг», — заявил спортсмен после боя.

По накалу и уровню драматургии именно это противостояние стало самым ярким за весь вечер бокса в Москве.

Сильнейшее впечатление осталось и у опытных специалистов, и болельщиков. Поэтому кажется, что теперь публика с нетерпением будет ждать только одного — ещё одного зрелищного поединка и скорейшего реванша.

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