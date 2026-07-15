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Общество

В Калуге пройдут мероприятия в честь 330-летия ВМФ

Евгения Родионова
15.07, 08:42
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В этом году российскому Военно-Морскому Флоту исполняется 330 лет. В Калуге в честь этого решили провести шествие, митинг и автопробег. Об этом рассказал нам читатель через сообщения обратной связи.

Шествие начнётся у сквера Мира и пройдёт до площади Победы в воскресенье, 26 июля, с 9:15 до 10:00. Там состоится митинг, посвящённый Дню ВМФ. После митинга колонна машин проедет от площади Победы до Правгорода и обратно.

— Вместе со всеми в колонне будет идти мама погибшего на СВО сына-мичмана, - пишет мужчина. - Она понесёт его портрет. Так участники хотят почтить память моряков, которые погибли, защищая Родину.

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