Калужские врачи месяц боролись за жизнь пациента

В Калужской областной клинической больнице медики спасли 41-летнего мужчину, который поступил в отделение травматологии в критическом состоянии.

Пациент получил тяжелейшие травмы: у него была частичная ампутация конечности, переломы ребер, ушиб легких и сильнейший шок. Вскоре состояние мужчины резко ухудшилось: его легкие перестали насыщать кровь кислородом, и обычный аппарат искусственной вентиляции уже не справлялся с нагрузкой.

Врачи приняли решение подключить пациента к аппарату ЭКМО. Эта система временно взяла на себя функцию дыхания, позволив поврежденным легким отдохнуть и начать восстанавливаться.

Операцию проводила большая команда специалистов: реаниматологи, травматологи и сердечно-сосудистый хирург. Благодаря слаженной работе медиков и месяцу интенсивной борьбы, жизнь мужчины удалось сохранить.