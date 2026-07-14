Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужские врачи месяц боролись за жизнь пациента
Общество

Калужские врачи месяц боролись за жизнь пациента

Дмитрий Ивьев
14.07, 16:00
0 490
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калужской областной клинической больнице медики спасли 41-летнего мужчину, который поступил в отделение травматологии в критическом состоянии.

Пациент получил тяжелейшие травмы: у него была частичная ампутация конечности, переломы ребер, ушиб легких и сильнейший шок. Вскоре состояние мужчины резко ухудшилось: его легкие перестали насыщать кровь кислородом, и обычный аппарат искусственной вентиляции уже не справлялся с нагрузкой.

Врачи приняли решение подключить пациента к аппарату ЭКМО. Эта система временно взяла на себя функцию дыхания, позволив поврежденным легким отдохнуть и начать восстанавливаться.

Операцию проводила большая команда специалистов: реаниматологи, травматологи и сердечно-сосудистый хирург. Благодаря слаженной работе медиков и месяцу интенсивной борьбы, жизнь мужчины удалось сохранить.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
8 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InllS3NXdERYOXQ5U3dUTEtpeXU3cVE9PSIsInZhbHVlIjoiczhRZlU5em50cWw4VkhDSlo5elAxdDVxSFpnZFkyb3lieHUvTTlLUnNFcGdTeUFyYllWUDFLbXhzbFJjOGpFK0RjdTBUbFFBVFpxcnlWTjlxcHp1cWFoQTl4alNuUGY1eFJBVmZ1WWVJbGJDN3VsdEFHU0g1czFpa3JIUlZ0ZjlTNk05VWx0R1RWRS9ZaXVHWllka1crNGl3cm91TlkwWUhuUVFqYkg5MXNMN1Zaci8rTFFlMmJET2ZHZGo5S3FveUk2UFRZMjlheHV3a0dhbUFIMVVndE9XTUduRWNlWDhwZTBqelNRMmk1OVczTVM2TnVrMTRvdUozY2VrbVFaR1dHM1RxZUZRZE11eFFUcGc1bExOeWtXeVFLMjZmWGpUYzNocHphb3JrdGdnanI0UkJGeWZEQ0ozNkRhS3U1U1RsM1U3ejZKclVqUW50ZjRtUXplaURyeWU4SmtLeWZpV1J1dzFkR3BLWnlST0NnbGZ0TVpTdXc1YmRNZDFlTWFPZGZXK1AwUVdNMjFUa21RSlV6Tm9SbVNkbUpVcytiU0Y5WjJYczFBMW0rMGNaSDVCUzdVUHM3aDBLWUFPNlhNRCIsIm1hYyI6ImEwNWQxOTE3Zjc2YTdhMTcwNjA5ZTI2NWE0ZmVmYTVlN2QzYzdlZjliZTk0ODY2NTk1MWJkMzUwYzBlMGQyYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlpXVmowTGdsU2ZwcStiRFl5WUZBM3c9PSIsInZhbHVlIjoiM0xZUzVXbnUvbXVwZWNpM1R6TWxBQWVVUVQ4cWdjTDMxNHNqUnpiSlk4a3pzUlR5aDNKOE41dHBhaURTSG1ZTE1TTjF3RXBOMVNLbFlxc0NBSW9ya0M2U2VVWDBPVUNkcDZ0WEJGZW5sdXVucE1sYjhrbURHeHhnWlAxR053M3RuTjFnNXo4bDV3MW52dEJlNDhTTkxaTnN1RlZsWUNkb3RwaC9qZm0rRE04UEswSHVPY2FYTGcwOEM5eUFiSGx1RW5rRXZ6dUJRVVZUaTFuRXZhMnRFYVhsS1JRbysyeEFsKzVOc3VhNUZJTlJvcGlZR015aFZQcjNkVFI4ZmNxN2pTcHZRendqOE5hY0tpVmdqbTk4MTJoOWt0RzdxRjhmVzdHVkphM1NLbHc2VXE1RGxiVnc0MXpSU0lKUy94Qk1ZR0VPaXVkbWJ2UG9KaERINU9xRDQ0QTVIVHEwcExYSXRhZnNMSjBHa1FEY3JDQjBLVzVmNGZvRTgrUUltaFg5b3BpN1NhRnRwZUNuM2Z6NWx2Uk8zQm5oQlpteXFwQTZweFJRdy83dXRDTlhPOTNaL1lJa05MazAwUUg1bGt5NmpZYjVvc282QmlJWTRzd3RHTnI3aU1TNWVOcFd1aENNdDVmN1U0NU9oNll1UmdhOXR2TndmaGhpUDBkZ1Bhay9TWGdyN0V6c0dqWXpXc2w0NXBid0NkcC84Ry9wbC93d1E4OGM5dXRVUjhkTkcweWdTdithMWNrQWNPZGhJZDVUQ05oZm90Y2p2V1pLbElTd0cyTFhNYmVqZWQzNGVPdkVjTHhJQm5HOG5uUTJyRFdwTTE1TjA3MnQxcXNvUS8zQSIsIm1hYyI6ImJhZmQ2MzEzMjc1ZDEzOTMzN2NmYTY1NDhkNDA3NTMwNmE0MmMyZDY2ODlhNDEzYjJmMDlkZmIzYTU3MGFlMzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+