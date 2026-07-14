Шапша встретился с выпускниками региональной кадровой программы «Герои земли Калужской»

Они успешно завершили обучение.

- Сегодня обсудили аттестационные работы, которые на защите получили особую оценку комиссии, - рассказал 14 июля губернатор Владислав Шапша.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Артур Титов в своем проекте предложил дополнить программу санаторно-курортного лечения участников СВО двумя важными блоками. Первый - пребывание семьи бойца с ним во время реабилитации для скорейшего восстановления здоровья и психоэмоционального состояния. Второй компонент – трудовой. Он касается помощи бойцам с дальнейшим трудоустройством или переобучением.

Подполковник Росгвардии Николай Кухто представил проект по обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры области на примере Международного аэропорта «Калуга».

- Интересные практические решения. Проработаем, как внедрить их в жизнь, - заявил губернатор.