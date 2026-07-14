Юные калужане написали «Письмо солдату»

В акции приняли участие воспитанники социально-реабилитационного центра «Черёмушки».

Об этом рассказал во вторник, 14 июля, министр труда и соцзащиты Калужской области Павел Коновалов.

По его словам, это не просто письма, а «символ признательности за мирное небо над нашими головами, за ту безопасность, которую нам дарят наши защитники».