Юные калужане написали «Письмо солдату»
В акции приняли участие воспитанники социально-реабилитационного центра «Черёмушки».
Об этом рассказал во вторник, 14 июля, министр труда и соцзащиты Калужской области Павел Коновалов.
По его словам, это не просто письма, а «символ признательности за мирное небо над нашими головами, за ту безопасность, которую нам дарят наши защитники».
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