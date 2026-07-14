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Общество

Больше 154 тысяч калужан прошли диспансеризацию в первой половине 2026 года

Дмитрий Ивьев
14.07, 11:54
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Регулярные медицинские обследования помогают вовремя заметить скрытые проблемы и предотвратить развитие серьезных заболеваний, сохраняя людям здоровье и активность, напомнили 14 июля в Минздраве.

В поликлиниках организовали специальные дни приема в выходные. В этом июле пройти полное обследование можно 18 числа. Для этого нужно обратиться в одну из трех поликлиник: на Сиреневом бульваре, 9, на улице Космонавта Комарова, 4 или на улице Социалистической, 2а.

Особые условия созданы для участников специальной военной операции. Они могут пройти врачей вне общей очереди и сами выбирают место осмотра: по месту жительства или в новой поликлинике на Правобережье Калуги.

Для пожилых людей, проживающих в сельской местности, также предусмотрен комфортный формат. Жителей старше 65 лет специальные мобильные бригады соцзащиты бесплатно привозят в медицинские учреждения и сопровождают во время приема у специалистов.

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