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Общество

Ветеранам СВО в Калужской области бесплатно помогают решать юридические вопросы

Дмитрий Ивьев
14.07, 07:00
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Государственный фонд «Защитники Отечества» в Калужской области взял на себя задачу по бесплатной правовой поддержке участников специальной военной операции и их семей. Специалисты фонда помогают разобраться со всеми вопросами, касающимися льгот, социальных гарантий, компенсаций и денежных выплат, положенных по закону.

Чтобы помощь была максимально эффективной, фонд выстроил тесное сотрудничество с ключевыми правовыми институтами региона. Соглашения о взаимодействии подписаны с прокуратурой, государственным юридическим бюро, коллегией адвокатов, ассоциацией юристов, нотариальной палатой, а также с аппаратами уполномоченных по правам человека и по правам ребенка.

Руководитель регионального филиала фонда Артур Титов сообщил, что с момента открытия к ним поступило почти 3,5 тысячи обращений юридического характера, и 96 процентов из них уже успешно решены. Такой высокий результат достигается благодаря ежемесячным расширенным приемам граждан. В них лично участвуют прокурор области, военный прокурор гарнизона, военный комиссар и уполномоченный по правам человека. Этот формат позволяет быстро находить решения даже для самых сложных и запутанных ситуаций.

Кроме того, социальные координаторы фонда сопровождают ветеранов и их семьи персонально, помогая не только в Калужской области, но и в других регионах страны. Для удобства всех получателей мер поддержки фонд совместно с Минцифры РФ собрал всю информацию о доступных льготах на портале госуслуг, чтобы каждый мог легко найти нужные сведения.

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