Котлован на улице Воскресенской превращается в новый объект природного наследия

Он расположен по адресу улица Воскресенская, 8.

Вырытый с нарушениями котлован под строительство заполнился водой и превратился в милый пруд.

Во вторник, 14 июля, калужане заметили в нем утиную семейку и уже иронизируют по этому поводу в соцсетях.

- Теперь можно варварски вырытый котлован на Воскресенской, 8 запросто переклассифицировать в объект природного наследия, - юморит Юрий Юрьев.

- Ну наконец-то, обустроили хоть одну территорию в центре города, - вторит ему калужанка Надежда. - Надо еще лавочки поставить и лебедей запустить.

Напомним, ровно год назад, в июле 2025-го местные краеведы забили тревогу. На охранной территории улицы Воскресенская вырыли котлован под новое здание.

После нашей публикации бывший тогда заместителем городского головы Денис Цуканов подтвердил, что новому собственнику не было выдано разрешение на строительство.

- Более того, застройка на этом земельном участке, возможна только в рамках регенерации историко-культурной среды, - уточнил Денис Цуканов. – Проект должен получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

К застройщику применили штрафные санкции и на этом дело остановилось. Котлован постепенно заполнялся водой и со временем, действительно, становится больше похож на пруд, чем на котлован.