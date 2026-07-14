В Юхновском районе ночью пресекли атаку БПЛА
Минувшей ночью? с понедельника на вторник, 14 июля, дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Юхновского муниципального округа был обнаружен и уничтожен один беспилотный летательный аппарат.
На месте инцидента незамедлительно приступила к работе оперативная группа.
- По предварительным данным, жертв и разрушений объектов инфраструктуры нет, - сообщил губернатор Владислав Шапша.
Ситуация находится на контроле экстренных служб.
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