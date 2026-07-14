В Юхновском районе ночью пресекли атаку БПЛА

Минувшей ночью? с понедельника на вторник, 14 июля, дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Юхновского муниципального округа был обнаружен и уничтожен один беспилотный летательный аппарат.

На месте инцидента незамедлительно приступила к работе оперативная группа.

- По предварительным данным, жертв и разрушений объектов инфраструктуры нет, - сообщил губернатор Владислав Шапша.

Ситуация находится на контроле экстренных служб.