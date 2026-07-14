Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Юхновском районе ночью пресекли атаку БПЛА
Новость дня Общество

В Юхновском районе ночью пресекли атаку БПЛА

Владимир Андреев
14.07, 07:41
0 755
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Минувшей ночью? с понедельника на вторник, 14 июля, дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Юхновского муниципального округа был обнаружен и уничтожен один беспилотный летательный аппарат.

На месте инцидента незамедлительно приступила к работе оперативная группа.

- По предварительным данным, жертв и разрушений объектов инфраструктуры нет, - сообщил губернатор Владислав Шапша.

Ситуация находится на контроле экстренных служб.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
33%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9RZ1UvaVl4VE14cklNaFp3dUZ6ZWc9PSIsInZhbHVlIjoiNE1QOTg3UzZoYVlTVm9SeVZUZHVRT1RnRWQ3QU0rVXJkaFBNSnAvVkJuc1dRM0FBMFNRdFJFTzY2MXV0OUI1akU1ZGtBZW1rQ1VBWFgrVitBaXhsNUg1R2xWL0wrZ096YWdxcXYxWVgxb2MxYmdIZWdGbU9zK1FaQm0ydXc1TmpTMk4vQ3JXVk9QSnpwbDZTekdXSmJWVW0ybWtha3FQTExIT1J3THZwVTdISkxTREprZFVCV1dWT2VpMjBZUHo3ZTVqZVFXbnUrZVpLMEdqRjVmQTFOWFdTajZtSVkxRTJWUUtQNkVGSGcycU5tbGVGUXZWVUtLbHhOckl5NTEzcUdwMXR2VkFCdVI4WnE0NENLcEZmR1E4cnlSdXJSVHhIK3Q1RjFtTzF6b0dWeGdYWW5qdEVVSEtZNDhjKzhHNUs3c0VlcWM4czdwdHNUd3Nqb2JsWFkzUzJ3Y3h2S05aVmtLcklscmhVS3Z2b2FFcHBUYTZ1cXFCY25kc2tPOWZpbTdlRGJyVlAraTQwbWNKbGNQeWNnamVabGdhbnVPa1cyeWhFalMyV1Avbk1XY3FqTmtuK2ZNaXFiYk5od3l0YyIsIm1hYyI6IjExYjEyYWY2ODFlNjVmZTA2YmEwNDU0MmUyNzJiNzI1ZWViMDdlZDMyNWRhMDc0NThjNzYxOTdmZjY1ZjRjZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBxS1FIZXpzL3pubWNUanZxbytxcUE9PSIsInZhbHVlIjoiM05mNFpvd2RrRy9XR3hLTGxBWkxIaFdqdGlaeVpFWjNsd3NHdGpobUdFNVZSWjh4V0Y3aENxVGcya25yQURmaXZ2RUdiMGxFMFNOamx4bTZZSCsvV29wb280dU9Wa3RXQ2FvbU10RGd4aHVGanpQdUN4MTcyRFBWdmVSbDU0VnYreStIUnFuL2ovdTJ1SE1HQjFSNU4wd2lDdGUxMlc2aEhEQmlDQ2pBak9vNmhldGhtcnM3R2pocjdBN05rWUU0Ny9Tcmk2UkIzSHp5Qkt5SVppbXF1MUFWa0NaOVFDN1R4Nzk5NXhXL1kyUURjbFpBa2hHMVpNWUx2c25qdHUyN1QvK014V29XNFNiQ2hMS1FKcUpBRCszMXJRSTUrVS9ySmRiQlEzOEdEVDdtanByTWRhaVVJN3I2TnV2WmhzOTk0Sit0eEJQZElTTExJWEN3Mmc2czNKVFF3M1dMVEZEZzRNT2g2aW91NzMzQXVVNjdMdjFMbFkwVUcyMExiZEU1WnJLKzJLYkxYSnpuc00vc29rWU9zTmJsbjV0V3ViSDZBc1pSK2ZkN25SMVZzblExRWpzL0xJZkUyaFBUeTNNdVNkNWY3dXFBUVJPYy9Bd21sNjQ0TlozUG9EQW5KSG5oU2wrUCthMVczVVlpSzV0b00reWhKQktZU0ZZUC9yMTlzc29EYzV5cmRnVEdkelcwa0pQZjhtdE1tRWoxT2RYYU5JUEc2QnlMVU42cU0xSjl2QTBCRjlyaDJjWjIwdzhZN1doOVBESExHTElWOGlKV2x6ZHJpNjZTenJTUm9DZHZ0SllqYlFHclBQMmswUFVjd1RLVWNvRXJJbDUvdkx3TCIsIm1hYyI6IjBiMTA1ODQxN2JhYWFlNDBjZmE2MWM5NmZhNDQxOTEwYTIwNjI0NDg1Yzc1MTVlM2VlMjZiZmQ5YjQ5MjcyYmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+