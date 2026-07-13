В Калужской области открывают центры для здорового долголетия

В этом году в Калуге на базе городской больницы № 5 начнет работу Центр медицины и здорового долголетия. Об этом сообщила глава регионального минздрава Анна Чернова.

К 2027 году аналогичные центры планируют открыть в Боровске, Кондрово и в четвертой горбольнице областного центра.

Анна Чернова отметила, что передовые практики геронтологии уже внедряются в местных медицинских учреждениях. Главная цель этих изменений — помочь людям не просто жить дольше, но и сохранять активность, самостоятельность и высокое качество жизни в пожилом возрасте.

Министр подчеркнула, что речь идет не о сухой статистике, а о реальном благополучии пациентов. Эти вопросы стали ключевыми на недавнем форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», в котором приняла участие глава ведомства.