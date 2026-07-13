Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области открывают центры для здорового долголетия
Общество

В Калужской области открывают центры для здорового долголетия

Дмитрий Ивьев
13.07, 13:28
0 197
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В этом году в Калуге на базе городской больницы № 5 начнет работу Центр медицины и здорового долголетия. Об этом сообщила глава регионального минздрава Анна Чернова.

К 2027 году аналогичные центры планируют открыть в Боровске, Кондрово и в четвертой горбольнице областного центра.

Анна Чернова отметила, что передовые практики геронтологии уже внедряются в местных медицинских учреждениях. Главная цель этих изменений — помочь людям не просто жить дольше, но и сохранять активность, самостоятельность и высокое качество жизни в пожилом возрасте.

Министр подчеркнула, что речь идет не о сухой статистике, а о реальном благополучии пациентов. Эти вопросы стали ключевыми на недавнем форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», в котором приняла участие глава ведомства.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ild4cEtlZzFGdkZtRkxQWVVWY3lxQUE9PSIsInZhbHVlIjoiUmNvWEl5OTZYbit2MWlNcXpSOThaZEoyTzAvS0ZtSURCSzYrVzduWUMrd3BZaXJjaXVSaDFLTHlkUmZSTGg4Yk0yNUVJekRyRnBtMGltSlVtekE5T3NBVlFjQXN6TnFDQ0lyU21MVHU1N3RoVm5BK01sR0FXM3QxSk9VNmlWMDJ0TFZzWU5seVowUExxNFlUbHR1bmh1WElGeXFtTDZ3V2dNWEk0S01FcHZxSW1NUmdJWHRWYlNFaDl5UVdMdnYxMFNBaFF5RFpQRFIzbXhWNFk1ZHdPTFhGZDJDbmJhTXRJclhqLzdZQWZ4MHo4MG9CWnlLSVNGTmxMcEhTb1pnNGk2UzcxdThXbVM1YTBveW1hcTNPVStTdzVQanFweTJwTER3TWYxRHZIZzNtQ3hFQzJGLzRNcGhFYWYrbDVlbVRNbkJMSTFyQmFUeTlVSGZUZUxrWEV0NmgvSmdnZll3OWRtQlJRc2NiU3hRU3J2aTRrb3BlSS85YXh1Y0lHN1haT3E4eGlHRUQvaXVxdU9XRDQzNkxZVmprYWxPNjRJZUJVSmcyNUJPN21WV01VVlJ3cyt4dWZwZEc5OTFzQjFkTSIsIm1hYyI6ImYyYjI4OTIwZGQ4ZGRhOTU0MzJjMDFhZGRjZjc5MDgwM2VlMjI5YzljOWUxNWVkZDUwM2MwNjhmNmMxYjVhNmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikc4YXRMbCs3ZkpZS2RRVWd1eHpVc0E9PSIsInZhbHVlIjoiNWlxaGR4SFpGT1REVnM5K0Y0K3p5d0RsS1NlRERKY3hra2Vaa2toSUpWaG14amNSQklHU0lqbm1iVVJYVllEK3owMXBNeEJMck9iWXRmMlFHTkJJb1JodFVDYi9ZNGh0aENGWTlWR20yRk9vM1c4VTVDSU9lR0pISDR2L2ROcDUzMXNRYUJ5UWlRNVJqSTI4ZWhvSE8xY3NlWWJpcmZkM1M1d1o3WFBTRWVld0p4V2N3MGFZY1Y5RytwWGRTK3VhaVhhTE5yaUcyVEM2TlNFOHJTSStOQzlmdU5vMzJKVi9nRE5KdnpMNGVBUFRvOTZ2aGVuYVZYN3lUQVFLTlVnTmlrUk9Hc2RWQmFTUUdnRzQxbjM3TDZjTlE0S0pxZVZHR0hsOGVMWEFBa2tIYmtwVEVXMHNyMVJLRkFMdHJqKzRlL1JFYWtQVEg0U1c3WitIdDFTaS82YW9JRnAvR2JXVWh1VXlEcitkSks5eXR5b3FxZmErTDN2Rndjcmw4Q01PZzJtTDV1N09ROWNENFNhaEtKdzhaSkdzd2NEV2NPN3haVyswSW1MOTMzNml3RVIraE4wUzZyVWxrOEMrbmdyT1Y5cEZvVGtBUDZxeE83MjdReEVoY3JnVXBwdHpiUCtyaGtHdHQvVXpnd0pyLzhpWTFvRTRBNzhWMWNDRE1zNnZpT283c2tJMmNsUVlrdngwQ1BwS2ZtY2M5aUlYeVlPUGd0TFg4UGFzaksrVmhCRnpIMHJUWHI0OEV5blFjd1JTckNIc0F1Z1FZZUVsV0thUW1lYStMQUJDUjYzQW9KQ0trbTVPNklicnYyRTAraDZ1UFBXOU9jSVhUK2ZxY09lcSIsIm1hYyI6Ijc0NDM0YzBkYzE4OTY1ZGYwNDQzZDQ5MjEwYzNhYWRiZjViYjA0NzllNWFlYTNhYTNmYjA0YzE5NTU4ZjMzNzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+