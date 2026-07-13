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Общество

В Кирове образовались «джунгли» из двухметровых лопухов

Евгения Родионова
13.07, 16:10
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В воскресенье, 12 июля, жительница города Кирова Калужской области рассказала о проблеме с зарослями в комментариях в социальной сети.

По её словам, на улице Пионерской образовались двухметровые лопухи.

— Мы живём на улице Пионерской, - пишет женщина. - Машины у нас нет, ходим пешком. Чтобы дойти до дома, надо пройти по участку от дома №15 до №19. Но это не дорога - это джунгли! Двухметровые лопухи закрывают последний просвет. Как там ходить?! Летом траву не косят, зимой снег не чистят. В администрацию обращались не раз - бесполезно. А нам что, пролетать? С детьми не пройти, с коляской не проехать. И это не деревня - это черта города! Сделайте нам на этом участке нормальную пешеходную зону, чтобы можно было спокойно ходить с детьми и колясками.

— Дорога по улице Пионерской разделена на два участка лесным массивом, - комментирует ситуацию администрация Кировского района. - Жители подъезжают к своим домам с двух сторон. Сквозной проезд по улице отсутствует - его невозможно организовать из‑за расположенного там болотистого оврага. Эта дорога поддерживается в нормативном состоянии: её грейдируют и чистят. К сожалению, обслуживать тропинки и вырубать кустарник в лесу мы не можем.

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