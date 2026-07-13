Калужских огородников и садоводов предупредили о новом вредителе
Жители региона жалуются на нашествие леопардовых слизней.
- Эти брюхоногие моллюски, известные в народе как слизняки, крайне прожорливы: если не бороться с ними, они могут полностью уничтожить посадки, - прокомментировали ситуацию 13 июля в «Россельзохцентре».
Специалисты предлагают следующие способы борьбы с вредителями: ручной сбор, ловушки, химические средства.
Также рекомендуется привлекать естественных врагов: птиц, ежей, жаб, жужелиц.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь