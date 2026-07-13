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Общество

Калужских огородников и садоводов предупредили о новом вредителе

Дмитрий Ивьев
13.07, 15:47
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Жители региона жалуются на нашествие леопардовых слизней.

- Эти брюхоногие моллюски, известные в народе как слизняки, крайне прожорливы: если не бороться с ними, они могут полностью уничтожить посадки, - прокомментировали ситуацию 13 июля в «Россельзохцентре».

Специалисты предлагают следующие способы борьбы с вредителями: ручной сбор, ловушки, химические средства.

Также рекомендуется привлекать естественных врагов: птиц, ежей, жаб, жужелиц.

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