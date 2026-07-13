На Пятницком кладбище дерево упало около братской могилы

Об этом в понедельник, 13 июля, рассказала нам калужанка через сообщения обратной связи.

По её словам, дерево лежит там с вечера воскресенья.

— Дерево рухнуло на кладбище, видимо из-за сильных дождей, - пишет женщина. - Ветки, ствол - всё лежит вблизи захоронения. Сутки прошли, а мы смотрим на этот ужас. Никто не приехал и не убрал. Как так можно относиться к памяти погибших? Это же святое место!

По информации МБУ «Зелестрой» дерево убрали сегодня.