На Пятницком кладбище дерево упало около братской могилы
Об этом в понедельник, 13 июля, рассказала нам калужанка через сообщения обратной связи.
По её словам, дерево лежит там с вечера воскресенья.
— Дерево рухнуло на кладбище, видимо из-за сильных дождей, - пишет женщина. - Ветки, ствол - всё лежит вблизи захоронения. Сутки прошли, а мы смотрим на этот ужас. Никто не приехал и не убрал. Как так можно относиться к памяти погибших? Это же святое место!
По информации МБУ «Зелестрой» дерево убрали сегодня.
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