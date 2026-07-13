Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество На Пятницком кладбище дерево упало около братской могилы
Общество

На Пятницком кладбище дерево упало около братской могилы

Евгения Родионова
13.07, 17:22
0 155
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в понедельник, 13 июля, рассказала нам калужанка через сообщения обратной связи.

По её словам, дерево лежит там с вечера воскресенья.

— Дерево рухнуло на кладбище, видимо из-за сильных дождей, - пишет женщина. - Ветки, ствол - всё лежит вблизи захоронения. Сутки прошли, а мы смотрим на этот ужас. Никто не приехал и не убрал. Как так можно относиться к памяти погибших? Это же святое место!

По информации МБУ «Зелестрой» дерево убрали сегодня.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IisyZklmWk1ESEtTbi9KZnVBeVJZb2c9PSIsInZhbHVlIjoiTzViZjIyVEFxTWlPc1pjWXhBRWd5Mk93clRtaHdvWjNOR1hJTmZxY2dNdis4Z3BJQzdJRVNKSzFvanF4cVdRcDJ3SHVhazg5d3AxYUk3aUxmcU1GYjBNSDRRdFNncWovZ0N6NEl3TE55cDE0bU1CLzdqVzViekJSTXNGTUFOSi9xWHFRU3huOW0zazc3UnhoNkJsOXFvT3lKSWxMZmdwUlduRkdIQzhCaFNuMDFQQ1NWL08xaFY4aktUekpHL1ZYdHdyMzhMNlM1MkVrTTk5MmZLMzZoa1dlYllVV0JVSHo3cEJDWXFPeUI3L3hPRXJkZ1BKTzZUMnFHbWxZSUhxV3l1VkVXdm4vdTJ2TVV0bmlMOW8wMW9tMHN5OExnZ3RybE5MNkpDaTkwcEhCbUtFWjBtaE91a1lPditVZ0phS2VPRjUyN3QwSTFUWFBVYjlHN0lPQlRoTXQ3d0xzeTNsRjlBRzZha2dDQURpVE1oTzFiSTdjeEVHZGQ0dDVDSjZXbGJ3ZHdubE5KcXkydTg4Q2V1SWtJVlV5VlA2cTBsVTkzcmtPYy9GVDNaQUpwYzl5Ti9RQU1iWm9oSG9GTnh3NCIsIm1hYyI6IjMyZDEwMjBmYzAzYTNkMGViNTdhNzZkOGU3NzAwYjZhOTZkYTQ2ZWY1ZDc5ZmI5YTYwZGIwNTI3YTUzZWFhODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFyTzdaVElyTUhkUTc3azduYVlaUUE9PSIsInZhbHVlIjoiT0V5VmZPWmEzeHgrbStUZm9sd1E0ZUhKYnRFZmtSeEhIU1FXQnY2NERVS01GY2NHN1QvY28wMXFBVUxxS2U1TGxKemdGN1RQL3U5UEw2aHJmSkZZd1RCQldSOVNHQ01ZZStxTmw4MXJrMGc3dmV0T0VvRGd5WjEvdTAyQjhDWHUxRk9QSVBpQkp6M01aVGFEUjZFZ2dDRTJidzIyQ2JpMVlKZ3VoS2diYWFHbUV6cUxNTHVuWjZYaWhuVU9ONldGdWxQbjdIM3IwbnluOXpSdzRqSzVNNSt0ODNYU21acXRISms5R292WGplZU1jYW1UTDIzVXlFamcxVWdxU3VuZXJ4eENJQkdwUklyZVAxWGtjbHRIQ1ZsTUk2SmF5cmtoNUxsYzFmUldQRjJNZStIS29wWjJUYnZUVDFqaWVNdFRhNVFVSTNHQU05Q2l2VG5aRml2TlQ2ais5Z3UvVjhkamNaaGhsZTBObHJlci8zOXlOUXpkbXR3SWxTTnYrY3ZVeFI3SHJXaG5IekdKK0VpUHN4RytlTk15NWpGV1JlK1N6d2xTeFVDWjdXNXoyRFFCL2hpUWdRbjJFTi9MdFdmOThpUUtDa1JSU2t2Z2g2QUwrQlhrYnI4UDV2VWt0anFucGpUdHZ3MHJjTXFPTDJXTFR2QWJ1TVhQc1hOaU1UZmt4c1lzZksyTHptRVd0V3djRlp2MlozYlUrYkNNeG96YWR3TW5yOGR1QW83dkhqeGtIMDJYU2t2RFErWlpMTlpKczllczF5VEZ0SjhjTzRObEVsS1dxNkxmNTVDN1Zjc3JlMTJWMm9FWitRQ3hMVmxydmlBSGNzTWVHMmI4TFliZSIsIm1hYyI6IjMwMTBmZGI4NTJlMTUzMmQ1MjEyOTllNmIxYWQ1ZTE2MGExZjU3MmIzNzI0MGMxZWIxNzdlMTM3Y2IyOTQ3MjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+