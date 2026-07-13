В Калуге в июле уже выпала месячная норма осадков

Первая половина месяца выдалась дождливой.

- По сведениям Калужской метеостанции на сегодняшний день месячная норма дождей уже выполнена, - рассказала 13 июля метеоролог Татьяна Инкина. - На 1 кв.м почвы в окрестностях Калуги вылилось 76 литров атмосферной воды.

В Мосальске и Малоярославце за этот же период зарегистрировано почти полторы месячной нормы осадков, в Жиздре на 33% больше нормы климата.