Опять в кадках: на Театральной улице Калуги повторят эксперимент по озеленению

Следующим летом масштабные работы по благоустройству ждут территорию от площади Театральной до аптеки на стрелке.

Большинство голосов по проекту «Формирование современной городской среды» в 2027 году калужане отдали за реконструкцию улицы Театральной.

В минувшую пятницу, 10 июля, в студии радио «Комсомольская правда – Калуга», 93.1 FM с помощником главы города Денисом Цукановым мы обсудили как предстоящие работы, так и уже идущий ремонт бульвара на Чичерина.

Напомним, за Театральную улицу отдали голоса 36 752 человека.

Долгая история с продолжением

Улицу Театральную начали реконструировать ещё при городском голове Николае Любимове.

С тех пор сменилось шесть градоначальников, а пешеходной стала лишь маленькая часть — от улицы Кирова до Дзержинского.

Сама же идея превратить Театральную в полноценную пешеходную зону возникла ещё при городском голове Максиме Акимове. С тех пор эта улица не даёт покоя всем последующим руководителям города.

В разное время к этому проекту прикладывал руку даже бывший губернатор Анатолий Артамонов, который активно встречался с жителями и предпринимателями.

Главным препятствием всегда были не столько технические сложности, хотя их немало, а люди: множество магазинчиков, офисов, жилых домов, и каждый собственник смотрел на реконструкцию с точки зрения своей выгоды.

Тем не менее, работа велась с переменным успехом. За последние годы на Театральной заменили водопроводные и газовые сети, провели модернизацию системы освещения. Сетевые организации проложили под землёй новые коммуникации. Однако не все абоненты к ним подключились.

- Свет у человека, допустим, дома горит, ему удобно, - объясняет помощник главы Калуги Денис ЦУКАНОВ. - А тут ему надо тратить деньги, куда-то что-то переподключать. Зачем?

Механизмы принуждения, по его словам, достаточно сложны. Но город не оставляет попыток избавить улицу от висящих проводов. Вдоль Театральной уже установили распределительные шкафы.

- Столбы высокие вообще надо с Театральной убрать, оставив декоративные осветительные, - уверен Цуканов.

Его не тронешь – он же памятник

Отдельную головную боль чиновникам приносят объекты культурного наследия. На участке от Театральной площади до аптеки № 2 (это дом №34) расположено более 40 строений, и не менее 35 из них являются памятниками истории и культуры разных категорий.

- Город потихоньку пытается привести здания в божеский вид, — говорит помощник главы.

Недавно был отреставрирован дом №18. Это объект культурного наследия местного значения. Но многие здания имеют смешанную форму собственности, и соседи не могут договориться между собой.

При этом город намерен создать единую архитектурно-художественную концепцию для всей улицы: цвета фасадов, внешний облик вывесок — всё будет утверждаться нормативными актами. Для памятников предусмотрена своя цветовая палитра, прописанная в учётной документации.

- У нас с Александра Первого пошло, когда стали красить государственные учреждения в охристые цвета, - рассказывает Денис Цуканов. - Жители городов побогаче, чтобы быть поближе к власти, стали подкрашивать свои дома охристыми цветами.

В кадке, но не фикус

Тема озеленения Театральной всегда была болезненной для калужан. Многие помнят, как несколько лет назад на пешеходной улице выставили деревья в кадках. Они засохли, и их стыдливо, потихонечку убрали.

И вот теперь к этой идее возвращаются снова.

- По всей видимости, в тех местах, где будет пешеходное движение, всё равно появятся деревья в кадках, - отметил Денис Цуканов. - Как бы их ни ругали наши калужане, если за этими насаждениями ухаживать, они выглядят достаточно хорошо.

Кроме кадок, по словам Цуканова, будут высажены деревья и в грунт.

Окончательный проект пешеходной части Театральной пока не утверждён. Но общественное обсуждение обязательно будет.

- Я думаю, что в итоговой части проектирования будет организовано общественное обсуждение, чтобы выслушать точки зрения горожан, - пообещал помощник главы Калуги. - Обратная связь для нас важна.

Вместо котлет бугор и сухой фонтан

После того, как власти поспешно снесли кафе на Театральной площади, возникло много слухов о том, что появится вместо него. Вариантов много: от того, что там общественный туалет поставят, до того, что просто газон будет.

- Пока ясно одно: капитального строительства там не будет, - заявил Денис Цуканов. - Это будет сквер.

Снос кафе привел к остановке каскада фонтанов на Театральной. В администрации Калуги говорят, что в этом сезоне они уже не заработают.

Дело в том, что в подвале кафе находилась система обеспечения работы фонтанов. Сейчас она под насыпанным бугром.

Бульвар Чичерина за 49 миллионов

Если Театральная только готовится к реконструкции, то на бульваре Чичерина работы уже в самом разгаре.

Эту территорию калужане выбрали для благоустройства в 2026 году. Стоимость работ составляет почти 49 миллионов рублей.

Протяжённость бульвара — 920 метров.

Сейчас на Чичерина меняют коммуникации, выкопаны траншеи, и многие калужане заметили обрезанные корни деревьев.

- Когда меняют коммуникации, деревья всегда жалко, - признается Денис Цуканов. - Но раскопать землю, не обрезав отросшие корни, к сожалению, увы, нельзя.

Чиновник надеется, что подрядчик отнесется к деревьям бережно. Аккуратно закопает корни обратно, обработав их специальным составом.

- Звучали голоса о том, что мы хотим вырубить всю улицу, - рассказывает помощник главы Калуги. - Конечно, нет. Деревья вырубались те, которые прошли соответствующий осмотр. Больные, засыхающие деревья.

Всего на бульваре остаётся около 180 деревьев. Под удаление попали в основном клён американский и погибшие ясени.

Помимо деревьев, на бульваре высадят газон, сирень, жасмин и спирею. Все вырубленные деревья будут компенсированы новыми.

Бульвар останется бульваром

Здесь планируется создать 11 зон отдыха. Так чиновники назвали в документах площадки с лавочками. Появятся малые архитектурные формы, вазоны, новые фонари.

Все провода спрячут под землю.

Пешеходная часть бульвара останется той же ширины. Единственное расширение появится в местах, где установят лавочки.

Плитку укладывают двухцветную, тёмно-серую и бежевую с чёрным крапом. От разноцветной отказались, чтобы избежать проблемы с разными оттенками на всём протяжении.

В отличие от некоторых других городских пространств, бульвар Чичерина не будет заставлен торговыми палатками.

- Всё-таки бульвар — это больше место спокойного отдыха, чем активного, который надо насыщать торговыми палатками, -говорит Цуканов.

Исключение составят две точки в районе входных групп, у пересечения с улицей Пухова.

Когда сможем погулять?

Особенность реконструкции бульвара Чичерина в том, что власти решили не ограничиться только непосредственно благоустройством бульвара.

- Всем показалось бы странным, если б мы отремонтировали бульвар и не привели в порядок его окружение, - объясняет Денис Цуканов.

Поэтому параллельно с бульваром решено отремонтировать автомобильные дороги вдоль него.

Правда о сроках чиновник ничего конкретного не ответил. Скорее всего дороги будут приводить в порядок и следующим летом. Однако, прогуляться по пешеходной зоне бульвара, по словам Дениса Цуканова, можно будет аккурат ко Дню города.

Подкаст программы "Диалоги" с Денисом Цукановым на радио "Комсомольская правда - Калуга", на волне 93.1 FM можно послушать здесь.