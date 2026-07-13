Первый этап благоустройства Казенного пруда завершается в Ферзиково

Как сообщил глава регионального минстроя Вячеслав Лежнин, строители уже сделали основную часть задач.

На берегу водоема появился пирс. Также установили необходимое ограждение. Территорию озеленили, сделав место более уютным и приятным для глаз. Сейчас подрядчикам осталось только подключить уличное освещение.

Вячеслав Лежнин отметил, что совсем скоро обновленный пруд станет современной зоной отдыха.