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Общество

Первый этап благоустройства Казенного пруда завершается в Ферзиково

Дмитрий Ивьев
13.07, 10:51
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Как сообщил глава регионального минстроя Вячеслав Лежнин, строители уже сделали основную часть задач.

На берегу водоема появился пирс. Также установили необходимое ограждение. Территорию озеленили, сделав место более уютным и приятным для глаз. Сейчас подрядчикам осталось только подключить уличное освещение.

Вячеслав Лежнин отметил, что совсем скоро обновленный пруд станет современной зоной отдыха.

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