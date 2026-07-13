Первый этап благоустройства Казенного пруда завершается в Ферзиково
Как сообщил глава регионального минстроя Вячеслав Лежнин, строители уже сделали основную часть задач.
На берегу водоема появился пирс. Также установили необходимое ограждение. Территорию озеленили, сделав место более уютным и приятным для глаз. Сейчас подрядчикам осталось только подключить уличное освещение.
Вячеслав Лежнин отметил, что совсем скоро обновленный пруд станет современной зоной отдыха.
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