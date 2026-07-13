362 калужанина пострадали от клещей за неделю
Среди укушенных в период с 6 по 12 июля были 59 детей, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Чаще всего с клещами сталкивались жители Калуги – 180 случаев.
Также много пострадавших в Бабынинском, Дзержинском, Юхновском, Козельском и Медынском районах.
Около 23% снятых с людей клещей были переносчиками боррелиоза.
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