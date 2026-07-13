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Бензиновый кризис. Влияние на экономику и ставку

13.07, 11:46
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Мы поговорили с экспертом Банка и задали ему вопрос: вырастут ли цены и если нет,  то почему, а если да то когда и насколько?

Комментирует Управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г.Калуга Агеев Вячеслав Павлович:

 - Сегодня бензиновый кризис — это не просто дефицит топлива на АЗС, а еще и рост цен. Эти факторы, напрямую влияют на всю экономику, товарооборот, инфляцию и как следствие  на решения ЦБ РФ по ключевой ставке.

Начнём с самого очевидного: очереди, недостаток топлива на АЗС и подорожание топлива сразу бьёт по логистике. Перевозчики закладывают выросшие расходы  в стоимость своих услуг, а дальше этот эффект «перетекает» в конечные цены товаров — от овощей до бытовой техники.

В итоге мы видим не точечный, а широкий инфляционный импульс. Для потребителя это означает снижение покупательной способности, а для бизнеса — необходимость пересматривать бюджеты и искать способы оптимизировать издержки.

Что касается ключевой ставки, здесь важно понимать: топливный кризис — это в первую очередь проблема предложения, а не избытка денег в экономике. Повышение ставки не починит НПЗ и не увеличит выпуск топлива. Более того, излишне жёсткая денежно-кредитная политика в таких условиях может только усугубить ситуацию: бизнес столкнётся с удорожанием кредитов на фоне уже возросших операционных расходов. Поэтому сейчас наиболее вероятным сценарием остаётся сохранение ставки на текущем уровне — до тех пор, пока регулятор не увидит, что инфляционные ожидания закрепились и начали транслироваться в устойчивый рост цен по широкому кругу товаров.

Относительно цен на бензин: государство будет следить за умеренным ростом стоимости топлива для потребителя, но вероятно рост все же будет присутствовать. Стабилизация возможна лишь после того, как будут восстановлены производственные мощности, увеличены запасы и выстроены альтернативные логистические маршруты.

Когда ситуация стабилизируется?

 - По оценкам ряда экспертов, заметная стабилизация может наступить не раньше второй половины осени. При этом многое будет зависеть от внешних факторов: курса рубля, динамики мировых цен на нефть и скорости восстановления инфраструктуры. К сожалению, данная ситуация усугубляется тем, что сейчас лето -  активный сезон. По статистике и оценкам экспертов, летом спрос на топливо в целом по стране превышает среднегодовой уровень примерно на 10%. А если к этому добавить закупки впрок «тревожной» части населения на фоне дефицита топлива - эти факторы сильно повлияют на период восстановления системы предложения, относительно спроса.

Совет по планированию финансов в текущей ситуации:

 - Для клиентов банка текущая ситуация — повод внимательнее отнестись к финансовому планированию. Бизнесу стоит закладывать в прогнозы повышенную волатильность издержек, а частным лицам — формировать подушку безопасности и избегать спонтанных кредитов под давлением роста цен. Мы в Фора-Банке готовы помогать клиентам адаптировать финансовые стратегии под новые условия — будь то реструктуризация платежей, подбор инструментов сбережений или консультации по управлению бюджетом.

Ситуация остаётся подвижной, и мы будем держать руку на пульсе, регулярно обновляя рекомендации по мере поступления новых данных.

Резюме:

Как показывает практика, любые острые фазы проходят — главное, не поддаваться сиюминутной панике. Вячеслав Павлович советует отнестись к этому периоду как к поводу для пересмотра привычных финансовых привычек: Самое разумное сейчас — действовать без суеты: планировать расходы, держать финансовый резерв  и не брать кредиты под влиянием эмоций. Банковская система располагает инструментами, чтобы помочь клиентам сгладить эти колебания. Берегите себя и свой бюджет.

Адреса ближайших офисов Фора-Банка на официальном сайте.

Реклама. Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга. ИНН 7704113772. erid: 2VfnxwvWP1M
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