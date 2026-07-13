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Общество

В Калуге 100-летнее дерево угрожает жизни горожан

Евгения Родионова
13.07, 10:38
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Об этом в воскресенье, 12 июля, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, дерево находится возле дома №41/1 на частной территории.

— Дерево находится на частной территории, самостоятельный спил невозможен в силу действующего законодательства, - пишет женщина. - Возраст дерева - более 100 лет. Факт опасности подтверждён: ранее с дерева упал крупный сук, который оказался на проезжей части. Последствий удалось избежать лишь по счастливой случайности. Сейчас сохраняется риск повторного падения ветвей либо полного обрушения дерева, что угрожает жизни, здоровью и имуществу граждан. Просим организовать удаление дерева либо срочную опиловку опасных ветвей.

— Так как дерево находится на частной территории, собственник участка несет полную ответственность за содержание дерева, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Со своей стороны мы переговорили с собственником и довели до него информацию о необходимости принятия мер.

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