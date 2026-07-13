Самые сильные дожди в области выпали в Калуге и Малоярославце

Известный метеоролог Татьяна Инкина рассказала про холодный атмосферный фронт, который пришёл в регион на выходных.

Вечером в пятницу и в ночь на субботу больше всего осадков было в Малоярославце – 22 мм. В Калуге чуть меньше – 21 мм.

А вот в Спас-Деменске зафиксировано всего 11 мм, в Жиздре – 9 мм, в Мосальске – 6 мм, в Сухиничах – 5 мм.

Интересно, что, когда в Калуге утром 11 июля было +18, в Москве фиксировалось +28.

- Контрасты в зоне фронта гигантские, - отметила Инкина.