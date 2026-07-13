Самые сильные дожди в области выпали в Калуге и Малоярославце
Известный метеоролог Татьяна Инкина рассказала про холодный атмосферный фронт, который пришёл в регион на выходных.
Вечером в пятницу и в ночь на субботу больше всего осадков было в Малоярославце – 22 мм. В Калуге чуть меньше – 21 мм.
А вот в Спас-Деменске зафиксировано всего 11 мм, в Жиздре – 9 мм, в Мосальске – 6 мм, в Сухиничах – 5 мм.
Интересно, что, когда в Калуге утром 11 июля было +18, в Москве фиксировалось +28.
- Контрасты в зоне фронта гигантские, - отметила Инкина.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.