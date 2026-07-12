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Общество

Губернатор поздравил калужанку со 103-летием

Мария Матвеевна Власенкова прошла через все испытания эпохи, оставшись добрым и чутким человеком
Михаил Тырин
12.07, 17:10
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Она служила в зенитно-пулеметном полку. Боевой путь - от Сталинграда до Будапешта.

После войны осталась в строю, занимаясь общественной работой и воспитанием нового поколения.

- Почетный гражданин Калужской области Мария Власенкова - пример патриота нашей Родины, настоящего человека, - отметил Владислав Шапша.

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