Губернатор поздравил калужанку со 103-летием
Мария Матвеевна Власенкова прошла через все испытания эпохи, оставшись добрым и чутким человеком
Она служила в зенитно-пулеметном полку. Боевой путь - от Сталинграда до Будапешта.
После войны осталась в строю, занимаясь общественной работой и воспитанием нового поколения.
- Почетный гражданин Калужской области Мария Власенкова - пример патриота нашей Родины, настоящего человека, - отметил Владислав Шапша.
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