Митрополит Климент проверил строительство храма в Колышево
Об этом сообщили в Калужской митрополии.
Владыка начал осмотр с алтарной части. Он дал несколько рекомендаций по внутренней планировке и будущей росписи храма. Завершая визит, митрополит Климент поблагодарил всех, кто участвует в возведении святыни и вносит свой вклад в это благое дело.
Деревня Колышево имеет богатую историю. Она получила название по фамилии дворян Колышевых, чья усадьба находилась здесь с XV века. Позже владельцами стали Унковские. В разное время имение принадлежало Е.П. Унковской, её племяннику С.Я. Унковскому, затем адмиралу И.С. Унковскому и, наконец, земскому деятелю С.И. Унковскому - вплоть до 1917 года. При усадьбе работал конный завод. Главный дом разобрали в 1938 году, но усадебный парк сохранился до наших дней.
Четыре года назад, 7 июля 2022 года, митрополит Климент совершил чин основания этого храма. Теперь строительство продолжается, и владыка лично контролирует ход работ.
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