Митрополит Климент проверил строительство храма в Колышево

Митрополит Калужский и Боровский Климент посетил деревню Колышево Дзержинского района, чтобы ознакомиться с ходом строительства каменного храма в честь святителя Николая Чудотворца.

Фото: Калужская митрополия.

Об этом сообщили в Калужской митрополии.

Владыка начал осмотр с алтарной части. Он дал несколько рекомендаций по внутренней планировке и будущей росписи храма. Завершая визит, митрополит Климент поблагодарил всех, кто участвует в возведении святыни и вносит свой вклад в это благое дело.

Деревня Колышево имеет богатую историю. Она получила название по фамилии дворян Колышевых, чья усадьба находилась здесь с XV века. Позже владельцами стали Унковские. В разное время имение принадлежало Е.П. Унковской, её племяннику С.Я. Унковскому, затем адмиралу И.С. Унковскому и, наконец, земскому деятелю С.И. Унковскому - вплоть до 1917 года. При усадьбе работал конный завод. Главный дом разобрали в 1938 году, но усадебный парк сохранился до наших дней.

Четыре года назад, 7 июля 2022 года, митрополит Климент совершил чин основания этого храма. Теперь строительство продолжается, и владыка лично контролирует ход работ.