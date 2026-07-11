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МЧС объявило штормовое предупреждение в Калужской области

Главное управление МЧС по Калужской области выпустило экстренное предупреждение.
Ольга Володина
11.07, 11:17
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По данным Калужского гидрометцентра, в ближайший час в регионе начнётся непогода. Сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными на улице. В такую погоду лучше оставаться дома и не выходить без необходимости.

При усилении ветра опасно находиться рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными конструкциями. Они могут рухнуть в любой момент. Также стоит убрать с балконов все вещи, которые могут сорваться и поранить прохожих.

Штормовое предупреждение действует до 10:00 12 июля.

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