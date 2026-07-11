Фонтаны в Театральном сквере Калуги отключили до конца сезона
В редакционном чате обратной связи наш подписчик спросил, почему перестали работать фонтаны в Театральном сквере. Мы решили разобраться и направили запрос в городскую администрацию.
Ответ оказался простым. Распределительный коллектор, через который вода поступает в фонтаны, находится на том самом месте, где недавно снесли кафе. Там пришлось заморозить и систему водоснабжения.
В администрации пояснили, что до конца лета фонтаны вряд ли заработают.
Тем не менее, повод для прогулки в сквере всё равно есть: там остались тенистые аллеи и лавочки, где можно укрыться от жары и спокойно отдохнуть.
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