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Новость дня Общество

Фонтаны в Театральном сквере Калуги отключили до конца сезона

Ольга Володина
11.07, 09:22
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В редакционном чате обратной связи наш подписчик спросил, почему перестали работать фонтаны в Театральном сквере. Мы решили разобраться и направили запрос в городскую администрацию.

Ответ оказался простым. Распределительный коллектор, через который вода поступает в фонтаны, находится на том самом месте, где недавно снесли кафе. Там пришлось заморозить и систему водоснабжения.

В администрации пояснили, что до конца лета фонтаны вряд ли заработают.

Тем не менее, повод для прогулки в сквере всё равно есть: там остались тенистые аллеи и лавочки, где можно укрыться от жары и спокойно отдохнуть.

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