Калужанин остался на свободе, полностью погасив долг по алиментам прямо в суде

37-летний житель Калуги смог избежать уголовного наказания за неуплату алиментов на двоих маленьких детей. Мужчина задолжал своим сыну и дочери 2019 и 2021 годов рождения крупную сумму и долгое время игнорировал требования закона, рассказали 10 июля в прокуратуре.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности и назначали обязательные работы, но даже после этого он продолжал уклоняться от выплат. Только с октября прошлого года по январь текущего долг вырос еще на 53 тысячи рублей, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Однако во время судебного заседания мужчина полностью погасил всю накопившуюся задолженность, которая превышала 150 тысяч рублей. После этого он попросил суд прекратить дело. Прокурор поддержал эту просьбу, и судья освободил отца от уголовной ответственности.