Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге вручили памятные медали «За любовь и верность»
Общество

В Калуге вручили памятные медали «За любовь и верность»

Дмитрий Ивьев
10.07, 12:56
0 260
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Награды вручены в честь Дня семьи, любви и верности супружеским парам из муниципалитетов области, которые вместе более четверти века.

Губернатор Владислав Шапша рассказал, что среди награжденных две семьи из Калуги. 60 лет назад поженились Павел Яковлевич и Виктория Евсеевна Золотницкие, а также Александр Петрович и Раиса Ивановна Решетнёвы.

Семья Дмитриевых из Кирова воспитывает восемь детей.

Игорь и Мария Славины из Перемышльского района воспитывают четверых детей.

- Такие крепкие дружные семьи - опора нашей страны, гордость Калужской области, - заявил губернатор.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVPS3JTWnRHUTl1Q2ZGdGM4d0RGeHc9PSIsInZhbHVlIjoiSUNhWW42Mnl5blF2amtHTEhIOTRiNm5RSU0wQmxUWE5HK05aVlRvV2hlM2VIR1FEZ0tKQjV5QTY2NkVVby9udnFMYUVoNmZaSFpPV2JQT0VBcmIyK1NackhRZnh1NWVleEMxMTdlenN5R2ppaEFBZmdRaUUyRVRwSzJJeWpRUGkzVmJLOEsxSW9idTZjTkQ2Q3IvbkVhbmtwOTd5Vlhxc2dOUXJqNW4rRnExdERBQVB2UUNhczcvQVJsRnV3TjFnaHNibzM1RFJEV0VXUTBteDdRTVVyY2hZazJwTDl1OHYvV3dwS2M1V2xRUGVQMHExSExoSmZUVnh2RmtLdDR5WFJ6aFRpb05QdGRSK3JyeDN5UXJOOXR3NThCVGJVRk00V2xHK2ZkZ0Jici8zdkhLa21ncXB5cDd6enFzcitvQnFybTVpU3RjM0hHSGVGZ0JNK3RKVzF1bHFYRm84S2F3NWZVa0RPUitmWG5VanMxajdLL084aUp1Z1NITktzUXM0cWJqcCtrZDRhRWkwbHIvYW90NjE3ckxYQ3RuZHFTVVN5Y2xLOTVSNW80eFpRZFM3cnFTbmkwNnltSDVqYTE4UiIsIm1hYyI6IjFlNjQwNTdkZDFiNjA0ZjcyNjNjNzA1OTgyNDRhNzRlMjgyMDY5MmIwOTYxNzU0ZDMxODMyYWIwNjM0OWY2ODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNkMm9XYVlta2tJS01ZN290aFhFTGc9PSIsInZhbHVlIjoiMmdwYXNpMlYwa0RrU0hZeHI3aW5TL0p6WDUxWHg0djMzdUo0MXBEOG9WNnFZSmloZUIwR0RGY1hJVkYxZ3FUOVFwNG1MeU1wVG95a2JMMmJtM2NGREpuWndOKzkyU3QxU3NFY2RrdEpDL3BVb05UT29sVGJYdk5KNS9EN1Q1U3pnb243dCtPNmliUERFWnRaaUlzZFRCMi9DRnRZTEtqQUNOVlkzeDI5WlNmWWhkUXlDNXlZb1VhVUFPeHdzWDFhZml2TE8zYWpJbnJHSEJsL3Z6TlRQVWZYWWIra1lQT2xUMUs1MUw2OVc0ZUh0TlEwQ1Z6cERVeDk0V24wM2hEckpYbHJjVktWYXRUWWtiZGdVb05pUWhmMkNOa3VTd0l0cWR4WUJ3ak9IWmcrM04rMDd3cFBCMTNZZ2JWT1RmeGxmM1V3ZWt0QjNSckw1YWIyeC9vS0k5ZXBKeDByZ0s5VGhDa3FjNVFCZ3lTbmlZbHRCSFNONFI4ZHdVRWRkeHU3K1ZZN2ZpTGJWTGtSQ3E4elZaajVRejRBN1l4ajJXL2dmc1BQTjdiNkJpMzRkTWtYMWFaeVB1aDBnb0FnUDhwc0ptOXpaRzhXaTdBS0IrZGd5bHJWWlhtWTJEWVg4NDZSRVJraWlkZzlRNUJSKzE3YkJDT3FjdVN2bjEvZWFDU093QWF0MTBTZXVwVzFLWUJDK3NJZlhhRlA0S1hxcGVVaGIyQ3NNcGYxTWkvM2N2T21lLzhjVEpQSVlZQmZjSFZocklKWVh0LzF3cFd3bzdzcEdGOHZaN3BYcHEzU3ZuRWt0bHcvK1FGV2lnOGsyT2JhdlM1UGJ2ekhFb2RIRFM3VyIsIm1hYyI6IjRiMmY3YzFiMGRhNDg4ZDlhMWNiMWY5ZTZjYjVjMjE4YTI3ZjA4MDgzY2M5NjlkZGE5ZmNkZmM1MzYxNTc5ZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+