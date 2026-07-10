В Калуге вручили памятные медали «За любовь и верность»
Награды вручены в честь Дня семьи, любви и верности супружеским парам из муниципалитетов области, которые вместе более четверти века.
Губернатор Владислав Шапша рассказал, что среди награжденных две семьи из Калуги. 60 лет назад поженились Павел Яковлевич и Виктория Евсеевна Золотницкие, а также Александр Петрович и Раиса Ивановна Решетнёвы.
Семья Дмитриевых из Кирова воспитывает восемь детей.
Игорь и Мария Славины из Перемышльского района воспитывают четверых детей.
- Такие крепкие дружные семьи - опора нашей страны, гордость Калужской области, - заявил губернатор.
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