В Калуге вручили памятные медали «За любовь и верность»

Награды вручены в честь Дня семьи, любви и верности супружеским парам из муниципалитетов области, которые вместе более четверти века.

Губернатор Владислав Шапша рассказал, что среди награжденных две семьи из Калуги. 60 лет назад поженились Павел Яковлевич и Виктория Евсеевна Золотницкие, а также Александр Петрович и Раиса Ивановна Решетнёвы.

Семья Дмитриевых из Кирова воспитывает восемь детей.

Игорь и Мария Славины из Перемышльского района воспитывают четверых детей.

- Такие крепкие дружные семьи - опора нашей страны, гордость Калужской области, - заявил губернатор.