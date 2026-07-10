Каждая пятая компания в Калуге готова нанять подростков на лето

В этом году 19 процентов калужских предприятий открыты для найма несовершеннолетних сотрудников. Такие данные получили аналитики сервиса SuperJob, опросившие местных работодателей. При этом восемь процентов компаний готовы взять школьников на полноценную работу, а еще 11 процентов предлагают им только стажировку.

Чаще всего подросткам этим летом предлагают поработать курьерами, продавцами, промоутерами или официантами. Сами школьники, размещающие резюме в интернете, также чаще всего претендуют именно на эти позиции, а также на роли сборщиков заказов и разнорабочих.

Статистика показывает, что крупные и средние бизнесы охотнее берут молодежь под свое крыло. Среди компаний со штатом от 100 человек нанимать или стажировать подростков готовы 25 процентов руководителей. В малом бизнесе этот показатель скромнее — всего 13 процентов. Эксперты связывают это с тем, что у крупных организаций больше ресурсов для обучения и адаптации новых сотрудников.