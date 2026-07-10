Калужский характер

Завод «Автомобильные технологии» — один из лидеров промышленного возрождения области

Еще несколько лет назад казалось, что будущее российского автопрома находится под большим вопросом. Но Калужская область вновь доказала: настоящий промышленный потенциал определяется не внешними обстоятельствами, а людьми. Завод «Автомобильные технологии» сумел не только сохранить производство, но и стать одним из первых предприятий, возродивших автомобильный кластер региона. Сегодня здесь выпускают автомобили полного цикла, инвестируют в новые технологии и создают рабочие места, подтверждая статус Калужской области как одного из индустриальных лидеров страны.

Испытание на прочность

Настоящая сила предприятия проявляется не в годы стабильности, а в моменты, когда необходимо принимать сложные решения. Для команды «Автомобильных технологий» санкционные ограничения стали не поводом для остановки, а стимулом искать новые пути развития. Главным ресурсом оказались люди — инженеры, технологи, специалисты производства, которые фактически собственными силами перезапустили предприятие.

Переломным стал 2023 год. Компания арендовала производственные мощности завода «ПСМА Рус», заключила специальный инвестиционный контракт с государством и в кратчайшие сроки запустила производство Citroën C5 Aircross.

Параллельно велась работа над поиском новых партнеров. Уже в 2024 году было подписано соглашение о контрактной сборке Haval M6, открывшее новую страницу в истории предприятия.

Однако главным достижением стал не запуск новой модели, а скорость преобразований. Всего за несколько месяцев предприятие прошло путь от крупноузловой сборки до полного производственного цикла со сваркой, окраской и современными производственными технологиями. Масштабная модернизация цехов, внедрение отечественного программного обеспечения и отказ от зависимости от иностранных решений позволили заводу обрести технологическую самостоятельность и уверенно смотреть в будущее.

16 лет роста и новых побед

За шестнадцать лет предприятие прошло путь от современного автомобильного производства до одного из ключевых игроков промышленного кластера Калужской области.

Главным достижением здесь называют вовсе не производственные показатели. Самой большой ценностью стало сохранение коллектива — людей, которые в самый непростой период не опустили руки и стали движущей силой возрождения предприятия.

Именно благодаря их профессионализму «Автомобильные технологии» одними из первых перезапустили производство в автомобильном кластере региона.

Сегодня завод уверенно наращивает темпы работы. В 2025 году здесь было собрано почти 25 тысяч автомобилей, а уже в следующем году предприятие планирует преодолеть рубеж в 30 тысяч.

Опора экономики региона

Сегодня на предприятии по полному производственному циклу выпускается Haval M6. Но значение завода для Калужской области гораздо шире, чем выпуск автомобилей.

«Автомобильные технологии» — один из системообразующих участников промышленной экономики региона. Предприятие обеспечивает существенные налоговые поступления, развивает индустриальный парк «Росва», способствует появлению новых производств и вовлекает в кооперацию поставщиков комплектующих, создавая вокруг себя полноценную промышленную экосистему.

Сегодня завод «Автомобильные технологии» — один из крупнейших работодателей Калужской области, где стремятся создать условия, в которых люди хотят работать, профессионально расти и строить свое будущее. Конкурентоспособная заработная плата, производственные премии, добровольное медицинское страхование, корпоративный транспорт, питание, страхование жизни и здоровья — лишь часть системы поддержки сотрудников.

Новая глава развития

Весной 2026 года «Автомобильные технологии» вошли в состав одного из крупнейших российских автокомпонентных холдингов — MGC GROUP. Это не просто изменение структуры собственности, а новый этап развития предприятия.

Вместе с холдингом завод получает новые возможности для углубления локализации производства, развития выпуска автокомпонентов, организации процессов штамповки, сварки и механической обработки деталей силового агрегата. Все это означает новые инвестиции, современные технологии, дополнительные рабочие места и дальнейшее укрепление позиций Калужской области как одного из ведущих центров отечественного автомобилестроения.

Именно такие предприятия делают Калужскую область территорией роста, технологического развития и уверенного движения вперед. И именно поэтому завод «Автомобильные технологии» сегодня по праву можно назвать одной из главных промышленных гордостей региона.

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