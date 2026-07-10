Более 70 калужан с инвалидностью нашли работу с начала года

С января по июль 2026 года специалисты Кадрового центра Калужской области помогли трудоустроиться более чем 70 людям с ограниченными возможностями здоровья. Новые сотрудники влились в коллективы промышленных предприятий, учреждений образования и здравоохранения, а также в сферы торговли и услуг. Некоторые граждане с инвалидностью при поддержке государства открыли собственный бизнес.

Заместитель министра труда и социальной защиты региона Лариса Кулакова отметила, что интерес работодателей к таким соискателям растет на фоне общего дефицита кадров. Компании охотнее рассматривают кандидатов с инвалидностью, особенно учитывая меры государственной поддержки.

Бизнес может получить субсидии на компенсацию заработной платы новых сотрудников, а также на создание специальных рабочих мест для инвалидов I и II группы и ветеранов СВО, получивших ранения.