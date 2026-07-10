В Бабынино приставы нашли скрытый доход у отца-алиментщика

Судебные приставы в Бабынинском районе раскрыли схему уклонения от выплат одного из местных жителей. Мужчина был обязан отдавать четверть своего заработка на содержание несовершеннолетнего сына, но долгое время скрывал реальные размеры своих доходов, рассказали 10 июля в УФССП.

Изначально алименты списывались только с военной пенсии и официальной зарплаты должника. Однако в ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что у отца есть еще один источник дохода, о котором он умолчал. Приставы сделали перерасчет с учетом всех поступлений, и внезапно образовавшийся долг составил 181 тысячу рублей. Кроме того, мужчине начислили исполнительский сбор еще почти на 25 тысяч рублей.

Поняв, что избежать наказания не получится, должник быстро нашел нужную сумму и погасил всю задолженность полностью.