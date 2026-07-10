Встречу с семьями ветеранов СВО провели в калужском филиале Фонда «Защитники Отечества»

Мероприятие было приурочено к празднику — Дню семьи, любви и верности. В беседе приняли участие выпускники кадровой программы «Герои земли Калужской».

Губернатор Владислав Шапша отметил, что пока мужчины находятся на передовой, их жены и дети остаются дома, и поддержка этих семей является приоритетной задачей для властей. Часто на таких встречах сами бойцы говорят не о своих подвигах, а переживают за близких. Например, у ветерана Антона из Медыни четверо детей, а у Александра из Перемышльского района третий ребенок появился на свет всего три недели назад.

Владислав Шапша подчеркнул, что забота о детях участников спецоперации — это особая ответственность государства. Губернатор заверил, что власти стараются решать вопросы каждой семьи индивидуально, чтобы люди не оставались со своими проблемами один на один.