В Калуге уже выпало 40% от месячной нормы осадков
Такие показатели нынешнего месяца зафиксированы на 9 июля.
Одновременно с этим в Мосальске было заметно больше дождей – там отмечено 90% от нормы, рассказала известный калужский метеоролог Татьяна Инкина.
- Температурный фон в Калуге, не поверите, на 0,7 градуса превышает климатические значения первой декады июля, - сообщила она. - Средние значения вытягивают теплые ночи.
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