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Общество

В Калуге уже выпало 40% от месячной нормы осадков

Дмитрий Ивьев
10.07, 09:34
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Такие показатели нынешнего месяца зафиксированы на 9 июля.

Одновременно с этим в Мосальске было заметно больше дождей – там отмечено 90% от нормы, рассказала известный калужский метеоролог Татьяна Инкина.

- Температурный фон в Калуге, не поверите, на 0,7 градуса превышает климатические значения первой декады июля, - сообщила она. - Средние значения вытягивают теплые ночи.

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