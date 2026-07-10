В Калуге уже выпало 40% от месячной нормы осадков

Такие показатели нынешнего месяца зафиксированы на 9 июля.

Одновременно с этим в Мосальске было заметно больше дождей – там отмечено 90% от нормы, рассказала известный калужский метеоролог Татьяна Инкина.

- Температурный фон в Калуге, не поверите, на 0,7 градуса превышает климатические значения первой декады июля, - сообщила она. - Средние значения вытягивают теплые ночи.