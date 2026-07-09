В калужском лесу засняли норку с детенышами

В четверг, 9 июля, запись с фотоловушки опубликовал заповедник «Калужские засеки».

Мать-норка переводила детенышей через небольшую реку.

В заповеднике «Калужские засеки» на момент его основания обитали оба вида норок – и европейская, и американская. Но сегодня европейская норка практически полностью вытеснена с территории пришлым видом.