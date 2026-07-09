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Общество

В калужском лесу засняли норку с детенышами

Дмитрий Ивьев
09.07, 14:59
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В четверг, 9 июля, запись с фотоловушки опубликовал заповедник «Калужские засеки».

Мать-норка переводила детенышей через небольшую реку.

В заповеднике «Калужские засеки» на момент его основания обитали оба вида норок – и европейская, и американская. Но сегодня европейская норка практически полностью вытеснена с территории пришлым видом.

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